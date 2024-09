Il parlamento tedesco, il Bundestag, sta per decidere il processo di divieto del partito Alternativa per la Germania (AfD).

Per un certo periodo, rappresentanti di diverse fazioni del Bundestag hanno lavorato alla stesura di una risoluzione per avviare un processo che potrebbe portare alla scioglimento dell'AfD. Il documento completo è ora pronto e dovrebbe essere presentato in parlamento a breve. Oltre allo scioglimento del partito di estrema destra, c'è un altro obiettivo.

Secondo i resoconti di "Die Welt", un voto parlamentare su questa risoluzione trasversale è imminente. I membri del SPD, CDU/CSU, Verdi e Sinistra hanno espresso il loro sostegno, anche se non tutti i loro partiti sono completamente d'accordo.

Questa risoluzione è stata in fase di elaborazione per mesi e è stata ultimata di recente. Sono necessari almeno 37 parlamentari per una mozione trasversale. Tuttavia, la risoluzione per il divieto del partito AfD dovrebbe essere presentata da un numero sostanziale di parlamentari: almeno dieci da ciascuno dei partiti menzionati, secondo "Die Welt". Marco Wanderwitz, un membro della CDU della Sassonia, è uno dei principali sostenitori di questa iniziativa. Due anni fa, ha definito l'AfD "estrema destra alla radice e nei rami".

La risoluzione richiede al Tribunale Costituzionale Federale di valutare, in base all'Articolo 21 della Legge Fondamentale e al Paragrafo 43 della Legge sul Tribunale Costituzionale Federale, se il partito Alternative für Deutschland è incostituzionale o almeno ineleggibile per il finanziamento statale.

Opposizione al divieto dell'AfD da parte di Scholz

La mozione accusa l'AfD di cercare di rovesciare l'ordine democratico e di assumere una posizione ostile e aggressiva nei suoi confronti. La mozione elenca diverse violazioni della garanzia di dignità umana nella Legge Fondamentale, tra cui richieste di "migliaia di rimpatri" di migranti. Identifica anche diverse dichiarazioni controversie fatte dai presidenti federali e statali dell'AfD come attacchi contro la dignità dei migranti, dei musulmani e delle comunità LGBTQ+.

Il Cancelliere Federale Olaf Scholz ha dichiarato a fine maggio di non considerare attualmente una proibizione del partito AfD come una priorità. Ha descritto un divieto di partito come "un problema molto difficile in una democrazia", con barriere estremamente alte. Nel 2017, il secondo tentativo di proibire il partito di estrema destra NPD presso il Tribunale Costituzionale Federale è fallito.

All'inizio dell'anno, il tribunale di Karlsruhe ha ritirato il finanziamento statale al partito che si è rinominato "Die Heimat". La giustificazione è stata una modifica della Legge Fondamentale del 2017, che consente il ritiro del finanziamento statale a un partito se le sue azioni o i suoi sostenitori perseguono obiettivi anticostituzionali. Tuttavia, ciò richiede prove chiare di intenzioni antidemocratiche.

La risoluzione trasversale, che include il sostegno dei membri del SPD, CDU/CSU, Verdi e Sinistra, dovrebbe essere presentata nel Bundestag tedesco a breve, con l'obiettivo di proibire l'AfD a causa della sua presunta violazione delle garanzie di dignità umana e degli attacchi contro diverse comunità.

La risoluzione, istituita da diversi parlamentari di spicco come Marco Wanderwitz, dovrebbe ricevere il sostegno di almeno dieci membri di ciascuno dei partiti menzionati, secondo "Die Welt", nel loro tentativo di sciogliere l'AfD nel Bundestag tedesco.

