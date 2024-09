- Il Parlamento tedesco, il Bundestag, autorizza l'apertura delle operazioni per Meyer Werft.

Il Comitato di Bilancio del Parlamento tedesco ha aperto la strada a un salvataggio finanziario su larga scala per Meyer Shipyards. Questa nota azienda con sede a Papenburg è famosa per i suoi lussuosi transatlantici, ma al momento sta lottando contro una crisi finanziaria esistenziale. Gli organi di controllo del bilancio a Berlino hanno acconsentito a far sì che il governo federale si unisca all'iniziativa di stabilizzazione finanziaria con un investimento previsto di 200 milioni di euro.

Ulteriori 200 milioni di euro sono previsti dal Land della Bassa Sassonia, ma il Comitato di Bilancio locale deve ancora dare il via libera. Inoltre, sia il governo federale che lo stato intendono fornire garanzie sui prestiti per circa un miliardo di euro ciascuno per garantire il supporto finanziario.

Meyer Shipyards deve raccogliere circa 2,8 miliardi di euro entro la fine del 2027 per finanziare la costruzione di nuove navi. I negoziati su questa questione devono essere conclusi entro il 15 settembre. La causa alla base della crisi non è una carenza di ordini, ma i contratti pre-pandemici per nuove navi che non tengono conto dell'aumento significativo dei prezzi dell'energia e delle materie prime da allora. Inoltre, nell'industria, l'80% dei costi di costruzione viene generalmente pagato al momento della consegna della nave, quindi il cantiere deve coprire le spese di costruzione con prestiti a breve termine.

L'approvazione del bilancio da parte del Comitato di Bilancio a Berlino è cruciale per l'investimento previsto di 200 milioni di euro del Land nella Meyer Shipyards. L'iniziativa di stabilizzazione finanziaria per Meyer Shipyards richiede l'approvazione di vari comitati, compreso il Comitato di Bilancio.

