Il parlamento tedesco ha abolito l'obbligo di segnalare gli incidenti negli alberghi.

Il Parlamento tedesco, o Bundestag, ha introdotto un pacchetto legislativo che mira a ridurre gli ostacoli burocratici. Ciò include l'abolizione della registrazione degli ospiti negli hotel in futuro. Inoltre, le imprese saranno obbligate a conservare solo i documenti digitali dei contratti di lavoro per otto anni invece di dieci. La mossa è stata sostenuta dai partiti SPD, Verdi e FDP, con anche il partito di opposizione principale, l'Unione, che ha votato a favore. L'AfD è rimasta neutrale. Il progetto richiede l'approvazione finale del Bundesrat.

È anche previsto di digitalizzare i resoconti dei costi operativi nel diritto societario. In futuro, saranno pubblicati online solo i dettagli della remunerazione. Tuttavia, una proposta precedente secondo cui i viaggiatori avrebbero potuto utilizzare i passaporti digitali durante il check-in è stata abbandonata durante l'iter legislativo.

La burocrazia eccessiva viene spesso vista come un ostacolo significativo per la crescita economica della Germania. Il sollievo proposto è stimato in 944 milioni di euro, con uno stato che prevede una perdita fiscale annuale di 200 milioni di euro. Il Ministro federale della Giustizia, Marco Buschmann, ha dichiarato che la coalizione del semaforo ha avviato un cambiamento fondamentale. Con ulteriori misure, le imprese potrebbero risparmiare quasi 3,5 miliardi di euro all'anno, concentrandosi sull'eliminazione delle procedure cartacee.

Possibile sfida per le indagini

La legge include anche agevolazioni per i consulenti fiscali, consentendo loro di inviare notifiche fiscali digitali senza il consenso dei destinatari. Verrà implementata una soluzione opt-out. Ciò potrebbe comportare la riduzione di 116 milioni di lettere. Tuttavia, Buschmann ha notato che sono necessari ulteriori passaggi. Bruxelles è anche incoraggiata a giocare un ruolo nella risoluzione della maggior parte della burocrazia che proviene dalla Commissione europea.

L'organizzazione non governativa Finanzwende si preoccupa delle possibili conseguenze negative della legge. Suggerisce che la nuova regolamentazione potrebbe rendere difficili o addirittura impossibili le indagini sui reati fiscali gravi in ​​casi "CumCum" a causa della riduzione dei periodi di conservazione delle ricevute e delle fatture di due anni. Tuttavia, la legge sarà applicabile solo alle entità sotto la supervisione di BaFin un anno dopo.

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha riconosciuto che il carico burocratico per gli artigiani tedeschi è, a volte, "gestibile solo con una risata". Tuttavia, questo carico non è dovuto solo alle decisioni del governo del semaforo, ma anche alle regolamentazioni del governo federale passato e alle esaurienti esigenze di segnalazione dell'Unione europea.

L'Unione ha percepito i rilassamenti proposti come parzialmente sensati ma generalmente timidi. Ha anche criticato il numero elevato di dipendenti nell'amministrazione federale. Günther Krings della CDU ha dichiarato che il governo attuale del semaforo ha mostrato solo l'espansione della burocrazia, mentre Stephan Brandner dell'AfD ha definito il progetto un "patchwork disordinato". Lukas Benner dei Verdi ha notato: "Si tratta di semplificare i processi noiosi ed eliminare l'inutile, riconoscendo che la burocrazia non è inherentemente negativa; serve come 'fondamento del nostro stato di diritto' e contribuisce alla protezione del clima, dell'ambiente e della salute".

L'introduzione di questa legge include anche modifiche nel diritto societario, richiedendo la digitalizzazione dei resoconti dei costi operativi e rendendo necessario pubblicare solo i dettagli della remunerazione online. Tuttavia, questa legge potrebbe rappresentare una sfida per le indagini, come suggerito da Finanzwende, a causa della riduzione dei periodi di conservazione delle ricevute e delle fatture, che potrebbe rendere difficile investigare i reati fiscali gravi.

Inoltre, la legge fornisce agevolazioni per i consulenti fiscali, consentendo loro di inviare notifiche fiscali digitali senza il consenso esplicito dei destinatari, che potrebbe comportare una notevole riduzione del numero di lettere inviate, come menzionato dal Ministro federale della Giustizia, Marco Buschmann.

