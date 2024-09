- Il Parlamento tedesco approva l'apertura delle operazioni della Meyer Werft.

La Commissione Bilancio del Parlamento tedesco ha gettato le basi per l'operazione di salvataggio multimiliardaria di Meyer Werft. Conosciuta per le sue navi da crociera, l'azienda con sede a Papenburg sta attualmente lottando contro una crisi finanziaria esistenziale. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca, i responsabili del bilancio a Berlino sono d'accordo nel contribuire agli sforzi di stabilizzazione con i 200 milioni di euro proposti.

Sono attesi altri 200 milioni di euro dalla Bassa Sassonia, ma è necessaria l'approvazione della sua commissione bilancio.both the federal government and the state aim to offer guarantees of around one billion euros each to secure loans.

Colmare un divario di finanziamento di quasi 2,8 miliardi di euro

Come ha notato il responsabile del bilancio SPD Dennis Rohde, il temporaneo sostegno finanziario alla nave garantisce il suo futuro e migliaia di posti di lavoro. Meyer Werft serve come motore cruciale per l'economia marittima, impiegando circa 3.500 persone direttamente e oltre 10.000 indirettamente nell'industria fornitrice. Con il governo federale e lo stato che si assumono congiuntamente l'impegno di risolvere i problemi finanziari dell'azienda.

Entro la fine del 2027, Meyer Werft deve garantire quasi 2,8 miliardi di euro per il finanziamento della costruzione di nuove navi. Le scadenze per raggiungere gli accordi sono fissate per il 15 settembre. La crisi non è dovuta alla mancanza di ordini, ma piuttosto all'incapacità di adattare i contratti per le nuove navi firmati prima della pandemia di coronavirus ai prezzi significativamente aumentati dell'energia e delle materie prime da allora. Inoltre, nell'industria, l'80% del costo di costruzione viene solitamente pagato solo al momento della consegna della nave, lasciando alla nave il compito di finanziare temporaneamente la costruzione con prestiti.

Cantiere strategicamente importante

Secondo fonti nei circoli parlamentari, il governo federale ha anche interessi strategici nel salvataggio: date le potenziali escalation geopolitiche, le strutture del cantiere potrebbero essere utilizzate per scopi navali e avere un peso significativo nella costruzione di navi militari. Tuttavia, economicamente, il governo federale si attende ulteriori perdite per il cantiere nei prossimi anni 2025 e 2026, anche con l'attuazione dei piani di ristrutturazione.

Non c'è una tempistica prestabilita per l'impegno dello stato. Tuttavia, sia da Berlino che da Hannover, si indica che il cantiere dovrebbe lasciare a lungo termine le mani pubbliche.

La Commissione Bilancio del Landtag della Bassa Sassonia sta valutando l'erogazione di ulteriori fondi, ma è necessaria l'approvazione. Il valore strategico di Meyer Werft, sia economicamente che potenzialmente militarmente, è un fattore nell'interesse del governo federale nell'operazione di salvataggio dell'azienda.

