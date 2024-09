- Il parlamento regionale della Germania sostiene un cambiamento nelle politiche sull'immigrazione.

L'Associazione dei Distretti Tedesca ha fatto pressione per un cambiamento delle loro politiche migratorie in una dichiarazione pubblica, sostenendo che le capacità di assimilazione e inclusione delle aree locali hanno raggiunto i loro limiti. Di conseguenza, essi argomentano che un rigido contenimento dell'immigrazione non autorizzata è "immediatamente essenziale".

Mentre l'Associazione dei Distretti ha elogiato il piano di sicurezza del governo federale introdotto alla fine di agosto, ha notato l'assenza di una strategia completa per una politica migratoria fondamentalmente modificata. Secondo l'Associazione, una tale strategia dovrebbe comportare l'abolizione della protezione sussidiaria per i rifugiati, l'aumento dei rimpatri - anche in Siria e Afghanistan - e il rafforzamento dei controlli alle frontiere.

Inoltre, la dichiarazione pubblica sottolinea la necessità di una riforma e miglioramento accelerato del Sistema Comune Europeo di Asilo. La protezione sussidiaria viene applicata quando un rifugiato non può ottenere l'asilo, ma affronta gravi minacce nel suo paese d'origine, come la tortura o la pena di morte.

L'Associazione dei Distretti Tedesca ritiene che l'Unione Europea dovrebbe anche rivedere le sue politiche migratorie, data la loro condivisione di responsabilità nella gestione dei rifugiati. Per affrontare efficacemente questo problema, l'Associazione suggerisce il rafforzamento del Sistema Comune Europeo di Asilo e l'adozione di misure più severe, tra cui tassi di rimpatri più elevati e controlli alle frontiere.

