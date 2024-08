Il Parlamento regionale catalano elegge un nuovo presidente

In Catalogna, il parlamento regionale si riunirà giovedì per eleggere un nuovo presidente per la regione spagnola. Il candidato principale è l'ex ministro della salute e capo socialista Salvador Illa. Prima della sessione a Barcellona, il partito Juntos per Catalunya (JxCat) ha organizzato un evento di benvenuto per il loro ex leader e ex presidente regionale Carles Puigdemont fuori dal palazzo del parlamento.

Puigdemont, che vive in esilio in Belgio, ha annunciato il suo ritorno in Spagna mercoledì, nonostante il rischio di arresto. although Spain's top court dropped the "terrorism" charges against the independence advocate in early July due to procedural errors, a failed secession attempt occurred in 2017.

However, the Spanish justice system continues to pursue Puigdemont for embezzlement of funds and the charge of sedition.

The Regional Parliament's decision to convene on Thursday is significant as it allows Puigdemont, despite facing charges, to attend the session in Barcelona. Despite Spain's pursuit of Puigdemont for embezzlement and sedition, the former president of Catalonia is expected to attend the event planned by Juntos per Catalunya outside the parliamentary building.

