- Il Parlamento ha deciso di imporre una multa ai politici dell'AfD.

Il parlamentare di AfD della Sassonia Jörg Dornau dovrà pagare una multa di €20.862. La presidenza del parlamento regionale lo accusa di aver violato i suoi obblighi di notifica previsti dalla legge sui membri del parlamento. Dornau non ha segnalato la sua partecipazione in una società agricola in Bielorussia entro il termine previsto dalla legge e non ha rivelato tempestivamente la sua attività di direttore della società, come annunciato dal parlamento regionale. L'importo della multa equivale a tre volte l'assegno mensile base di un parlamentare. Dornau può appellarsi alla decisione dinanzi al tribunale amministrativo. Inizialmente, non era chiaro se avrebbe fatto ricorso.

La sinistra ha accolto con favore la decisione. Nessuno può semplicemente recarsi in Bielorussia e avviare un'operazione agricola lì, figuriamoci qualcuno dalla Germania, ha spiegato il capo della frazione Rico Gebhardt. Ciò richiede contatti, colloqui preliminari e vicinanza politica alla dittatura locale. "Le assicurazioni di Dornau alla presidenza sono incredibili. A noi sembra che abbia utilizzato il suo mandato parlamentare per arricchirsi personalmente", ha sottolineato Gebhardt.

Nonostante la multa, Dornau potrebbe considerare di appellarsi al tribunale amministrativo, poiché ha espresso initiali incertezze in merito. In ogni caso, questo incidente evidenzia l'importanza di attenersi ai principi del partito, poiché un membro del partito non dovrebbe essere associato alla partecipazione in una società agricola straniera durante il suo mandato.

