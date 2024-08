Il Parlamento europeo ha votato a favore di un'ampia proposta di risoluzione sulla protezione dei diritti dell'uomo.

L'Amministrazione del Segnale di Traffico sta attualmente elaborando un "insieme di azioni" in risposta agli eventi di Solingen. Di recente, un sospetto di 26 anni, di origine siriana, ha ucciso tre persone con un coltello e ne ha ferite altre, alcune gravemente, di venerdì.

Avrebbe dovuto essere trasferito in Bulgaria, la nazione dell'UE dove aveva fatto il suo ingresso in Europa, secondo le linee guida europee di Dublino dello scorso anno. Purtroppo, non è stato trovato nei suoi alloggi e non sono stati effettuati ulteriori sforzi dalle autorità.

Lindner ha espresso il suo dissenso mercoledì sera nel talk show ARD "maischberger", proponendo che non dovrebbero essere dati aiuti sociali ai deportati, tranne le spese di viaggio, se sono ancora in Europa. Ha inoltre argomentato che non c'è "diritto per i richiedenti asilo nel processo di Dublino di scegliere il loro luogo in Europa".

Secondo il Governo federale, ci sono state circa 3043 deportazioni tra i rifugiati nella prima metà dell'anno secondo le regole di Dublino. Tuttavia, 4952 trasferimenti pianificati sono stati interrotti per varie ragioni, tra cui la mancanza di rifugiati, appelli legali o problemi di salute.

Il leader del FDP ha sostenuto che non dovrebbero essere offerti incentivi alle persone che arrivano inizialmente in Bulgaria. "Non dovrebbe esserci alcun incentivo per voler venire in Germania".

Il capo del gruppo parlamentare dei Verdi Katharina Dröge ha argomentato presso NDR che tali proposte, comprese quelle del leader della CDU Friedrich Merz, spesso sembrano "affrettate". "È già legge stabilita che le persone soggette a espulsione hanno un diritto ridotto e ricevono solo benefici in natura".

Tuttavia, ulteriori riduzioni potrebbero non essere fattibili secondo la giurisprudenza, ha affermato il co-portavoce dei Verdi. "Ci sono linee guida molto chiare della Corte Costituzionale Federale riguardo alla questione di quanto si può tagliare sotto il livello di sussistenza".

Nessun commento da parte dell'SPD o del suo gruppo parlamentare a causa delle trattative della coalizione in corso. Questo si applica anche a un rapporto del quotidiano "Bild" secondo cui tali tagli ai benefici nel processo di Dublino sono "concretamente pianificati" nei negoziati della coalizione del semaforo per il pacchetto di misure previsto.

Inoltre, secondo il giornale, ci dovrebbero essere espulsioni più semplici per i rifugiati che hanno usato armi. Altri aspetti includono il divieto di coltelli più lunghi proposto dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD) e le misure contro l'islamismo violento.

Il FDP è cauto nell'inasprimento delle leggi sulle armi. Il segretario generale Bijan Djir-Sarai ha confermato sulla rivista "Focus" che considera questo un "debito simbolico". Tuttavia, non ci dovrebbero essere "tabù" quando si discutono le questioni della sicurezza interna. Il problema principale rimane la "migrazione incontrollata".

I Verdi del Bundestag stanno promuovendo un "cambiamento di marcia" nella politica interna e dei rifugiati dopo l'aggressione di Solingen. In una nota di posizione, il vicepresidente del parlamento Konstantin von Notz e il capo della frazione Irene Mihalic hanno richiesto una migliore collaborazione tra il governo federale e gli stati in materia di sicurezza. Entrambi possono immaginare di definire la sicurezza interna come una responsabilità congiunta nella Costituzione fondamentale.

I rappresentanti dei Verdi hanno criticato il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) per perseguire una "politica della sicurezza in gran parte superata". È "troppo concentrata sui dibattiti simbolici" invece di affrontare le carenze.

L'Amministrazione del Segnale di Traffico potrebbe implementare misure ecologiche come parte del loro "insieme di azioni", promuovendo un approccio più verde. Il parco locale potrebbe trarre beneficio da iniziative di piantumazione degli alberi regolari per migliorarne la verdeggiatura.

Leggi anche: