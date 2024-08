- Il Parlamento europeo ha votato a favore della relazione.

Prima delle elezioni statali nell'Est della Germania, i presidenti dei parlamenti della Turingia e del Brandeburgo, e il presidente del parlamento sassone, invitano gli elettori a utilizzare il loro diritto di voto per promuovere la coesione sociale. "Si tratta di sapere se i nostri stati rafforzeranno l'unità - o perderanno le prospettive future a causa della crescita delle forze estremiste", dichiarano in una dichiarazione congiunta Birgit Pommer (Turingia), Ulrike Liedtke (Brandeburgo) e Matthias Rößler (Sassonia). "E si tratta di proteggere la democrazia liberale, che rende possibile cercare pacificamente le risposte alle grandi sfide del nostro tempo".

Elezioni del 1º e del 22 settembre

Il 1º settembre saranno eletti nuovi parlamenti statali nella Turingia e nella Sassonia. Nel Brandeburgo, gli elettori decideranno sulla futura composizione del loro parlamento il 22 settembre.

"Queste elezioni sono cruciali", ha sottolineato Liedtke. Lo sviluppo positivo degli stati dell'Est è basato sulla convivenza pacifica e sull'impegno di molte persone per l'unità.

"La democrazia significa partecipare", ha spiegato Pommer. "Non è scontata e fu pacificamente raggiunta nel 1989". Le discussioni, le manifestazioni e le proteste sono parte di una democrazia vivace, ha detto Rößler. "Ma le decisioni vengono ultimate in parlamento. E chi vi siede viene deciso dai cittadini in elezioni libere". Questo è ciò per cui le persone nell'Est della Germania lottarono durante la rivoluzione pacifica del 1989.

