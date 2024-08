- Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla proposta di risoluzione del Parlamento europeo.

I due membri del parlamento SPD, Andreas Geisel e Tamara Lüdke, insieme a SPD Lichtenberg, stanno chiedendo alla società immobiliare Vonovia di ritirare gli aumenti dell'affitto recentemente annunciati. Lo riferisce il "Tagesspiegel" (venerdì).

La richiesta riguarda il patrimonio immobiliare di Lichtenberg, che la società immobiliare statale Howoge ha acquisito da Vonovia in primavera. Il trasferimento effettivo degli appartamenti nel portafoglio di Howoge è previsto per la fine del 2024 o all'inizio del 2025.

Vonovia prevede di aumentare gli affitti del 15 percento

Vonovia sta sfruttando la possibilità legale di aumentare gli affitti del 15 percento in tre anni. Tuttavia, nell'Alleanza per l'Abitazione di Berlino del 2022, che include rappresentanti della politica, delle società immobiliari come Vonovia e delle associazioni, era stato raggiunto un accordo su un cosiddetto tetto del 11 percento in tre anni.

L'Alleanza per l'Abitazione è stata avviata circa due anni e mezzo fa sotto Geisel come allora Senatore per lo Sviluppo Urbano e Franziska Giffey (SPD) come Sindaco, per promuovere la "cooperazione invece della conflittualità" nella politica dell'abitazione. I critici avevano già avvertito allora che gli accordi non erano vincolanti per le società.

I membri del parlamento SPD parlano di un affronto

Geisel e Lüdke invitano Vonovia a ridurre almeno gli aumenti dell'affitto nei portafogli menzionati al livello concordato nell'Alleanza per l'Abitazione, ovvero un massimo dell'11 percento in tre anni. "Per noi, questo passo unilaterale di Vonovia è un affronto a Berlino e ai suoi inquilini e una chiara violazione della fiducia".

Il successore di Geisel come Senatore per lo Sviluppo Urbano e l'Abitazione, Christian Gaebler (SPD), ha già annunciato che affronterà l'aumento dell'affitto annunciato da Vonovia nell'Alleanza per l'Abitazione a settembre. Verrà anche discusso se gli accordi presi lì due anni fa sono ancora attuali e dove eventuali aggiustamenti potrebbero essere necessari.

Leggi anche: