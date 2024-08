- Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in merito.

Diversi gruppi politici nel parlamento della Sassonia-Anhalt stanno sostenendo l'inclusione di bambini con bisogni speciali nel sistema educativo. Susan Sziborra-Seidlitz (Verdi) ha dichiarato: "La Sassonia-Anhalt deve creare un sistema educativo inclusivo". Ha criticato l'uso di scuole speciali, sostenendo: "Nessun altro stato federale invia così tanti bambini in scuole speciali come la Sassonia-Anhalt". Sziborra-Seidlitz ha richiesto classi miste frequenti.

Anche il partito di sinistra ha espresso le sue preoccupazioni. "Le cose non possono continuare così", ha detto il vice capogruppo Thomas Lippmann. Anche l'SPD ha riconosciuto la necessità di un cambiamento. Il capogruppo dell'SPD Katja Pähle ha espresso la sua frustrazione per i piani del Ministero dell'Istruzione di iscrivere i primi anni in una scuola specializzata con un focus sull'apprendimento, nonostante la mancanza di supporto precedente durante la fase di ingresso flessibile.

La ministra dell'Istruzione Eva Feußner ha argomentato che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità non fornisce indicazioni specifiche su come implementare l'apprendimento congiunto o plasmare il sistema scolastico. L'opinione dei genitori è molto apprezzata, ha aggiunto Feußner (CDU), e hanno il diritto di scegliere tra una scuola specializzata e una generale. "I genitori sono gli ultimate autorità sui loro figli".

I gruppi della CDU e del FDP hanno sostenuto il rafforzamento delle scuole specializzate, mentre l'AfD si oppone al concetto di inclusione, con il vice capogruppo Hans-Thomas Tillschneider che lo ha definito un'"ossessione dell'inclusione". L'argomento sarà ulteriormente dibattuto nei comitati.

