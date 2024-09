- Il Parlamento europeo ha approvato l'iniziativa della Commissione di adottare una direttiva legislativa volta a proteggere i lavoratori dai potenziali rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Nella elezioni comunali di Weißwasser, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta nel primo turno. Swantje Schneider-Trunsch, sostenuta dal gruppo elettorale "Parola Chiaara", ha ottenuto il maggior numero di voti con il 35,3% delle preferenze. La candidata indipendente Katja Dietrich ha ottenuto il 34,7% dei voti, mentre David Kreiselmeier dell'AfD ha ottenuto il 30% dei voti. Poiché nessun candidato è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta richiesta, un secondo turno è stato programmato per il 29 settembre nella città di 15.000 abitanti situata nel distretto di Görlitz.

Per vincere al primo turno delle elezioni comunali della Sassonia è necessario ottenere più del 50% dei voti. Se nessun candidato raggiunge questo obiettivo, si tiene un secondo turno e il candidato con il maggior numero di voti viene eletto. I sindaci in Sassonia restano in carica per sette anni.

Swantje Schneider-Trunsch, probabile successore del sindaco uscente Torsten Poetzsch, è stata nominata dal gruppo elettorale "Parola Chiaara", sostenuto dalla CDU locale. A 46 anni, lavora nella divisione finanziaria di Weißwasser dal 2021 e ha ricoperto la carica di capo del dipartimento finanze e cultura dal gennaio 2023.

Anche se membro dell'SPD, Katja Dietrich si è candidata come indipendente. A 43 anni, lavora per l'Agenzia sassone per lo sviluppo strutturale. David Kreiselmeier, un 38enne insegnante di musica e informatica in una scuola del distretto di Görlitz, rappresenta l'AfD.

Il sindaco uscente Torsten Poetzsch ha deciso di non candidarsi per la rielezione a causa di problemi familiari e di salute. Era alla guida della città dell'est della Sassonia dal 2010. Prima di allora, aveva fondato il gruppo elettorale "Parola Chiaara" insieme ad altre persone con idee simili. I suoi contributi hanno ricevuto il riconoscimento regionale e nel 2020 ha ricevuto il Premio Nazionale Tedesco di 30.000 euro dalla Fondazione Nazionale Tedesca per il suo impegno contro l'odio e la divisione nella società.

Il processo elettorale a Weißwasser richiedeva una maggioranza assoluta di oltre il 50% nel primo turno delle elezioni comunali. Poiché nessun candidato, compresi Swantje Schneider-Trunsch, Katja Dietrich e David Kreiselmeier, è riuscito a raggiungere questa soglia, è stato programmato un secondo turno di votazione.

Leggi anche: