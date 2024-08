Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di risoluzione del Parlamento europeo, che prevede di istituire un comitato di cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata.

Harris ha dichiarato che, in qualità di presidente, avrebbe mantenuto il partenariato degli Stati Uniti con Israele, garantendo le sue capacità di autodifesa. Ha condannato le aggressioni di Hamas contro Israele dell'ottobre 7, ma ha anche riconosciuto le difficoltà affrontate dai palestinesi a Gaza durante l'impegno militare di Israele nella regione.

"Il caos a Gaza negli ultimi 10 mesi è stato devastante. Decine di migliaia di vite innocenti sono andate perdute e numerose persone sono costrette a fuggire dalle loro case a causa della profonda disperazione e della fame. La portata della sofferenza è straziante", ha dichiarato. "Il presidente Biden e io lavoriamo instancabilmente per porre fine a questo conflitto, garantire la sicurezza di Israele, liberare gli ostaggi, porre fine alla sofferenza a Gaza e permettere alla popolazione palestinese di realizzare il loro diritto alla dignità, alla sicurezza, alla libertà e all'autodeterminazione".

Si stima che oltre 40.000 persone siano morte a Gaza dal 7 ottobre, secondo le autorità sanitarie locali.

Le dichiarazioni di Harris del giovedì sono in linea con la posizione dell'amministrazione sul conflitto, anche se non ha menzionato il ruolo degli Stati Uniti nell'armare Israele. Tuttavia, le sue dichiarazioni in una riunione così grande rappresentano la posizione più estesa che ha assunto sulla questione e il suo sostegno più esplicito per l'autodeterminazione palestinese da quando è diventata una figura di spicco del Partito Democratico.

Entrambi, Biden e Harris, hanno espresso il loro sostegno per una soluzione a due stati.

Mentre la convention si apriva, gli attivisti a favore dei palestinesi hanno costantemente fatto pressione per una maggiore rappresentanza della loro causa all'interno dei procedimenti. Nel frattempo, altri hanno manifestato fuori dal United Center, criticando Harris e i Democratici per non aver preso misure adeguate per ottenere un cessate il fuoco duraturo.

Il Movimento Nazionale Indeciso, nato durante le primarie presidenziali democratiche in opposizione al sostegno dell'amministrazione Biden alle operazioni militari di Israele a Gaza, ha chiesto alla campagna di Harris di consentire uno slot per un palestinese-americano al convention. Il movimento ha quindi organizzato un sit-in fuori dalla convention quando la loro richiesta è stata negata. Alla fine, i delegati hanno messo fine al sit-in e hanno assistito al discorso di Harris, anche se hanno fatto un'altra richiesta per incontrarsi con le famiglie palestinesi-americane negli stati chiave per le elezioni entro il 15 settembre.

"Rifiutarsi di incontrare la loro richiesta sarebbe disastroso per la sua campagna e dannoso per i suoi sforzi per combattere il fascismo e l'autoritarismo a novembre, poiché sono componenti cruciali della sua base di voto", ha detto la cofondatrice del Movimento Indeciso, Layla Elabed, una palestinese-americana e sorella della rappresentante del Michigan, Rashida Tlaib.

Criticando il DNC e la campagna di Harris, Elabed ha riconosciuto che i delegati non avevano

