- Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione relativa a un mandato volto a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dal contatto con le radiazioni ionizzanti.

Il cantante dei Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, esprime preoccupazione per le prossime elezioni statali in Sassonia e Turingia. "Penso che ci attende uno shock. Qualcosa bolle in pentola qui. Ci sarà uno spostamento politico", ha dichiarato il musicista durante un'intervista con l'agenzia stampa tedesca. Non prevede che un politico dell'AfD diventi Ministro Presidente, ma prevede che l'AfD sarà il partito più potente - e questo è un po' inquietante. Le elezioni sono previste per il 1° settembre in entrambi gli stati federali.

Il partito etichettato come estremista di destra dalla protezione costituzionale in both Sassonia e Turingia sta raccogliendo un numero significativo di voti, una tendenza non limitata alla Germania orientale, ha menzionato il nativo di Lipsia. "Ma a volte mi chiedo se quelli che sono cresciuti nella DDR hanno vissuto in una nazione come nessun'altra. E ora sono come un'avanguardia disdicevole, che apre la strada". Gli sviluppi nell'est alla fine raggiungeranno gli stati federali occidentali, ma con un ritardo, secondo il 58enne.

Impegnarsi con i sostenitori dell'AfD

Krumbiegel è interessato a mantenere dialoghi con le persone che non condividono le sue opinioni. Durante queste discussioni, cerca di "mantenere la calma e ascoltare per primo. Ci sono diventato piuttosto bravo. Ma naturalmente, resto anche sulle mie posizioni. Le persone di rado cambiano idea". Cambiare le prospettive delle persone non è il suo obiettivo, "Voglio solo esprimere i miei pensieri, esprimere le mie preoccupazioni e dire che le cose non sembrano promettenti avanti".

Musica per incoraggiare la partecipazione

Negli ultimi settimane, Krumbiegel ha partecipato a numerosi eventi politici in tutto il paese per sostenere la democrazia, come dice lui. "Non voglio ritrovarmi più tardi a dire che sono rimasto a guardare senza fare nulla". Con il suo nuovo album "Stand Up - Keep Going!", vuole contribuire al dibattito politico. Ad esempio, nella canzone "Il leader sarebbe stato contento", ironizza sulle sue esperienze durante un raduno estremista di destra a Schleusingen, Turingia, lo scorso anno. "Le persone portavano bandiere nere-bianche-rosse, torce e bandiere inclinate mentre marciavano nella notte". L'album uscirà il 20 settembre.

