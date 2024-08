Il Parlamento europeo ha approvato il progetto di regolamento della Commissione volto a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

È già metà giugno e in Belgio si sono tenute le elezioni, ma ancora non si vede un governo stabile. Formare una coalizione in Belgio è generalmente un processo complesso. Il re Filippo ha nominato il cristiano democratico vallone Maxime Prévot, per indagare sulle possibili alleanze. L'annuncio è stato fatto dal palazzo di Bruxelles dopo i fallimenti dei tentativi del nazionalista di destra fiammingo Bart De Wever.

Sono passati più di due mesi dalle elezioni parlamentari e un altro tentativo di formare un governo è in corso. Prévot, che ha 46 anni e guida il partito francofono Les Engagés in Belgio, è stato sindaco di Namur dal 2012. Su Twitter, ha dichiarato che "il nostro paese non può permettersi il lusso di una crisi prolungata" dopo che De Wever ha concluso il suo mandato di negoziazione. Il cristiano democratico renderà rapporto al Re sullo stato delle trattative il 2 settembre.

Prévot mira a una coalizione a cinque partiti con partiti conservatori e liberali sia dalla Vallonia che dalle Fiandre, nonché i socialisti fiamminghi. Si dice che De Wever abbia incontrato difficoltà nel unire gli interessi contrastanti all'interno dell'alleanza cosiddetta Arizona.

Un record di 541 giorni

Il N-VA, guidato da De Wever, è uscito come il partito più grande nelle elezioni parlamentari del 9 giugno. A seguire da vicino c'è il partito di destra fiammingo Vlaams Belang. Les Engagés di Prévot hanno quasi raddoppiato i loro risultati precedenti, ma sono ancora classificati come l'8° partito più forte a livello nazionale con il 6,8% dei voti.

La formazione del governo in Belgio è spesso un compito difficile a causa del parlamento federale diviso. La maggior parte dei partiti compete nella regione delle Fiandre a nord, nella regione della capitale Bruxelles o nella Vallonia francofona a sud.

Dopo le elezioni parlamentari belghe del 2019, ci sono voluti 493 giorni per stabilire un governo. Il record attuale, however

