- Il Parlamento europeo ha approvato il progetto della Commissione di una misura di regolamentazione per proteggere i lavoratori dai pericoli legati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In città di Großschirma, situata nella Sassonia centrale, il politico di Alternative für Deutschland (AfD) Rolf Weigand è stato votato come sindaco con un impressionante 82% dei voti, con una partecipazione di circa il 77%. Interessantemente, Weigand era l'unico candidato alle elezioni comunali poiché non erano state presentate altre candidature.

Nel primo turno di votazioni di marzo, Weigand aveva ottenuto quasi il 60% dei voti nella comunità di 5.500 residenti. Due candidati dell'Unione Cristiano Democratica (CDU) e dell'Associazione dei Cittadini Indipendenti si erano candidati contro di lui, ma le elezioni sono state successivamente annullate a causa di violazioni delle regole elettorali, portando a un nuovo turno.

In Sassonia, i sindaci servono un mandato di sette anni. Se c'è un solo candidato, come a Großschirma, gli elettori hanno la possibilità di scrivere il nome di un'altra persona sulla scheda se non sostengono il candidato.

In precedenza, Weigand aveva servito come primo vicesindaco.

La necessità di elezioni a Großschirma è sorta a seguito del tragico suicidio del sindaco di lungo corso Volkmar Schreiter lo scorso autunno. Weigand si era anche candidato per la posizione di sindaco nelle elezioni precedenti, ma era stato sconfitto da Schreiter. Era già in servizio come primo vicesindaco del piccolo comune.

L'AfD ha ottenuto il primo posto nella sede comunale di Pirna con Tim Lochner, anche se Lochner stesso non è un membro dell'AfD. Weigand è ora il primo sindaco in Sassonia che è un membro del partito AfD.

Contemporaneamente, un nuovo sindaco è stato eletto a Weißwasser. Tuttavia, il risultato delle elezioni non era ancora stato annunciato. L'AfD della Sassonia, attualmente classificata come estremista di destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione, sta contestando questa classificazione in tribunale.

Dopo le elezioni annullate a causa di violazioni regolamentari, gli elettori della Sassonia avevano la possibilità di scrivere il nome di un'altra persona se non sostenevano Weigand nel nuovo turno, ma lui è comunque riuscito a vincere la posizione di sindaco a Großschirma. Inoltre, la vittoria di Weigand lo rende il primo membro del partito AfD a ricoprire la posizione di sindaco in Sassonia.

