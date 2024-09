Il Parlamento europeo ha approvato il piano proposto dalla Commissione.

In elezioni del Brandeburgo in programma domenica, il Presidente del Ministero Woidke sta giocando il tutto per tutto: se l'AfD riuscisse a superare l'SPD, lui non si ricandiderà. Gli ultimi sondaggi suggeriscono che la corsa potrebbe essere serrata.

Il Presidente del Ministero del Brandeburgo Dietmar Woidke ha ribadito la sua posizione secondo cui si dimetterà se l'AfD otterrà la vittoria alle elezioni statali di domenica. Considera le elezioni come un referendum sulla sua leadership e il suo mandato come Presidente del Ministero, ha dichiarato durante il "Morning Magazine" della ZDF. Se l'SPD finisse secondo per la prima volta dal 1990, Woidke ha avvertito che ne pagherà le conseguenze e assumerà la responsabilità.

"Non si tratta solo di evitare una 'grande etichetta sporca' per il Brandeburgo", ha detto Woidke, riferendosi ai sondaggi che hanno collocato l'AfD in testa per settimane. Ha anche espresso preoccupazione per come una vittoria dell'AfD sarebbe vista a livello internazionale.

Woidke ha sottolineato i progressi significativi compiuti dall'SPD. Il Brandeburgo ha un ruolo di primo piano nella crescita economica, nonostante sia ancora in fase di recupero dopo la perdita di numerosi posti di lavoro nell'industria negli anni '90. "Il Brandeburgo ha dimostrato che la neutralità climatica e l'economia possono convivere", ha affermato Woidke. Tuttavia, per una crescita economica sostenibile, sono essenziali l'apertura, la libertà e la democrazia.

I risultati più recenti dei sondaggi per le elezioni statali del Brandeburgo, pubblicati dal Forschungsgruppe Wahlen per la ZDF giovedì, mostrano l'AfD al 28%, appena avanti all'SPD con il 27%. La CDU si classifica terza con il 14%, mentre l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) segue da vicino al quarto posto con il 13%. I Verdi sono al 4,5%, La Sinistra al 4% e i Voti Liberi al 3,5%.

La possibile rinuncia di Woidke dipende dalle prestazioni dell'SPD alle elezioni del Brandeburgo, poiché gli ultimi sondaggi collocano l'AfD leggermente in testa con il 28%, mentre l'SPD segue da vicino con il 27%. L'SPD, come partito uscente guidato da Woidke, dovrebbe cercare di mantenere la sua posizione e evitare un eventuale sorpasso dell'AfD, che è associata all'SPD nel contesto delle elezioni del Brandeburgo.

Leggi anche: