Dopo diverse ronde di trattative, sembra che il Bayer Leverkusen sia ora fiducioso che il calciatore della nazionale Jonathan Tah decida di rimanere con il club invece di unirsi al FC Bayern. Con l'avvicinarsi della prima partita della Bundesliga, trasmessa su DAZN, il presidente del consiglio di amministrazione del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha commentato: "Al momento, ci aspettiamo che rimanga e non è più un problema per noi".

Si sono diffuse voci sul possibile trasferimento di Tah al Bayern, il club di calcio più titolato della Germania, nelle ultime settimane. Si dice che entrambe le parti abbiano raggiunto un accordo sul contratto alcune settimane fa. Tuttavia, non è stato ancora raggiunto un accordo formale tra i due club. Carro ha comunque menzionato che "tutto potrebbe ancora cambiare" prima della fine della finestra di trasferimento alla fine di agosto.

Il contratto di Tah con i giganti del calcio tedesco scade nel 2025, con fonti che indicano che il Bayer Leverkusen è interessato a prolungare il suo soggiorno.

