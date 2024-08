- Il Parlamento europeo approva l'iniziativa della Commissione di adottare un regolamento volto a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

A seguito dell'incidente di Solingen, il Presidente del Consiglio del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), ha richiesto un'indagine interna. "Ci sono molte domande e diversi enti sono coinvolti. Questo deve essere chiarito e, se qualcosa è andato storto, deve essere affrontato onestamente", ha dichiarato Wüst in un'intervista con "Aktuelle Stunde" su WDR television.

È stato rivelato che il presunto colpevole avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso, poiché la sua domanda di asilo era stata respinta. Il siriano era entrato nell'Unione Europea attraverso la Bulgaria.

Durante il "ZDF" "heute journal", Wüst ha dichiarato: "Se è stato commesso un errore da qualche parte, da qualsiasi ente, sia a livello locale a Bielefeld o Paderborn, o a livello statale o federale, allora i fatti devono essere messi in chiaro". Molti enti sono coinvolti sotto la supervisione dell'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati. "Voglio sapere cosa è andato storto se qualcosa è andato storto", ha detto Wüst.

In precedenza, Wüst aveva dichiarato in una dichiarazione che c'erano ancora domande senza risposta riguardo allo status di residenza del sospetto. Nel "WDR", ha chiesto perché l'Ufficio Federale non avesse esercitato più pressione per espellerlo in Bulgaria.

Wüst concorda con la posizione di Merz per sospendere l'ingresso di rifugiati siriani e afghani

Wüst ha sostenuto la proposta del leader della CDU, Friedrich Merz, per un generale arresto dell'ingresso di rifugiati siriani e afghani. "Sì, concordo. Ho detto da un po' di tempo che non saremo in grado di gestire la questione dei migranti e dei rifugiati negli uffici governativi locali", ha dichiarato Wüst. "La complessità della situazione è ora evidente. Le 'espulsioni di massa' del cancelliere federale sembrano allettanti, ma qualcosa deve essere fatto".

Tre persone sono state accoltellate a morte e otto altre ferite, quattro gravemente, a una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Il sospetto è un siriano di 26 anni. L'Ufficio del Procuratore Federale lo sta esaminando per l'omicidio e l'appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La festa cittadina dove si è verificato l'incidente era un evento vivace a Solingen. Alla luce dell'incidente, è importante rivedere le procedure per la gestione dei casi di asilo, poiché il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria in precedenza.

