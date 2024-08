- Il Parlamento europeo approva la proposta di risoluzione nella sua interezza.

Sahra Wagenknecht, leader del partito BSW, si è dissociata dal settore di estrema destra all'interno dell'AfD, ma è aperta a considerare le loro proposte in futuro. In una conversazione con il "Berliner Zeitung", Wagenknecht ha chiarito: "Abbiamo sempre detto che non faremo una coalizione con il signor Höcke". Höcke, un politico di estrema destra, è attualmente il candidato principale dell'AfD per le elezioni statali della Turingia. In Sassonia e Brandeburgo, dove verranno eletti nuovi parlamenti statali, "ci sono abbastanza individui del suo campo".

L'associazione statale BSW della Turingia ha ribadito che non collaborerà mai con un partito il cui ideologia si basa sull'esclusione, l'odio e l'estremismo. Katja Wolf, candidata principale del partito, non ha mai espresso supporto per l'AfD o Björn Höcke, "in alcun modo, o aiutandoli a formare un governo". In precedenza, c'è stata controversia perché Wolf non ha escluso la possibilità che il BSW approvi leggi dell'AfD nel parlamento statale durante un dibattito televisivo.

Wagenknecht ha descritto Höcke come "non ho bisogno dei servizi segreti interni per riconoscere che Höcke e la sua fazione rappresentano l'ideologia völkisch del sangue e della terra, che è chiaramente di estrema destra". I servizi segreti interni della Sassonia e della Turingia classificano l'AfD come chiaramente di estrema destra in entrambi gli stati, e in Brandeburgo l'AfD è un caso sospetto di estrema destra per l'agenzia di protezione costituzionale dello stato. "Il Wing", dove Höcke era il leader intellettuale, è stato ufficialmente sciolto.

Wagenknecht promuove un approccio diverso con l'AfD

Wagenknecht promuove un controllo più stretto dei servizi segreti interni in tutti e tre gli stati e accusa loro di operare in modo indipendente e influenzare la politica. L'AfD mira ad abolire l'agenzia dei servizi segreti interni nella sua forma attuale.

Wagenknecht ha ribadito la necessità di un approccio diverso nei confronti dell'AfD rispetto ad altri partiti. "Non respingiamo tutto ciò che proviene dall'AfD", ha detto al giornale. "In fondo, questo fa solo loro un'opportunità per presentare i loro oppositori".

Wagenknecht sottolinea la differenza con l'AfD sulla migrazione

L'AfD è attualmente al 30% in Sassonia e Turingia, e al 24% nel Brandeburgo. In Turingia e Brandeburgo, guida i sondaggi. Il BSW è al 17-19% in Turingia, all'11-14% in Sassonia e al 16-17% in Brandeburgo. Lo scienziato politico Jan Philipp Thomeczek dell'Università di Potsdam classifica il BSW come un partito populista in uno studio.

"Spero che l'AfD non arrivi presto al 30% ovunque", ha detto Wagenknecht. Riguardo alla politica migratoria dell'AfD, ha dichiarato: "Non istighiamo il risentimento contro i migranti. Stiamo dicendo che l'immigrazione elevata sta travolgendo il nostro paese, che devono essere stabilite delle regole".

Wagenknecht respinge l'accusa di essere un partito di quadri

Secondo Wagenknecht, il BSW mira a fare pressione sul governo federale, in caso di co-gestione negli stati, per promuovere più fortemente la diplomazia e la pace e contro una nuova corsa agli armamenti. "Il dispiegamento di missili a medio raggio ci rende un bersaglio per i missili nucleari russi", ha detto. "Impedirlo è cruciale per noi".

Wagenknecht ha respinto le critiche alla leadership autoritaria del partito. "Se ci fossimo organizzati diversamente, il BSW potrebbe non essere durato cinque mesi", ha detto. "I partiti giovani si disintegrano rapidamente se chiunque può diventare membro".

Wagenknecht ha proposto un approccio diverso nei confronti dell'AfD, dicendo: "Non respingiamo tutto ciò che proviene dall'AfD, poiché questo fa solo loro un'opportunità per presentare i loro oppositori".

