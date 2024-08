Il Parlamento europeo approva la proposta della Commissione relativa a un mandato di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Giugno porta presto le elezioni in Belgio, ma un'amministrazione stabile sembra improbabile. Il processo di formazione della coalizione in Belgio è generalmente complesso. Il re Filippo ha ora affidato a Maxime Prévot, il principale politico della Vallonia, l'incarico di indagare le opportunità di coalizione.

Più di due mesi dopo le elezioni parlamentari in Belgio, si sta cercando di formare un governo. Il re Filippo ha delegato il compito a Maxime Prévot, un cristiano democratico della Vallonia che guida il gruppo Les Engagés e ha governato Namur come suo sindaco dal 2012, come annunciato dalla reggia di Bruxelles. In precedenza, il tentativo di Bart De Wever di formare un governo è fallito.

Prévot ha dichiarato: "Il nostro paese non può permettersi il lusso di una crisi lunga", dopo la decisione di De Wever di rinunciare al suo mandato il X. Prévot dovrà riferire al re sui progressi dei colloqui il 2 settembre.

Prévot sta cercando di mettere insieme una coalizione a cinque partiti che include conservatori, liberali sia dalla Vallonia che dalle Fiandre, e socialisti fiamminghi. Si dice che De Wever non sia riuscito a conciliare gli interessi conflittuali in ciò che viene chiamato l'alleanza Arizona.

Il record è di 541 giorni

Le elezioni parlamentari del 9 giugno hanno visto l'N-VA di De Wever emergere come la forza più forte, seguita da vicino dal partito di estrema destra fiammingo Vlaams Belang. Les Engagés di Prévot ha registrato un significativo miglioramento dei suoi risultati, ma remains ancora l'ottava forza più forte a livello nazionale con il 6,8% dei voti.

Formare governi in Belgio è tradizionalmente difficile. Il parlamento federale è diviso perché la maggior parte dei partiti compete solo nella regione fiamminga a nord, nella regione della capitale Bruxelles o nella Vallonia francofona a sud.

Dopo le elezioni parlamentari belghe del 2019, ci sono voluti 493 giorni per formare un governo. Tuttavia, il record è di 541 giorni senza un governo negli anni 2010/2011.

