Il parlamento è pronto a discutere una legge che rafforzerà i servizi di protezione per i candidati presidenziali, in particolare il servizio segreto.

Il disegno di legge istruisce il capo del Secret Service a istituire precauzioni coerenti per la protezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei candidati principali alle elezioni presidenziali e vicepresidenziali.

Il Congresso sta esaminando il Secret Service a seguito di due tentativi sospetti di assassinio su Trump, il primo avvenuto il 13 luglio durante un comizio in Pennsylvania e il secondo il 15 settembre al Trump International Golf Club in Florida.

Steve Scalise, il leader della maggioranza alla Camera, ha informato CNN che si aspetta che il disegno di legge della Camera sia adottato all'unanimità.

Dopo il primo tentativo di assassinio del 13 luglio, Ronald Rowe Jr., direttore ad interim del Secret Service, ha dichiarato in una conferenza stampa il giorno successivo che il Secret Service aveva notevolmente aumentato le risorse per mantenere misure di sicurezza potenziate per l'ex presidente.

In risposta alla richiesta del presidente Biden di un maggior livello di protezione per l'ex presidente Trump e la vicepresidentessa Harris, Rowe ha dichiarato: "Il presidente Biden ha fatto chiarezza sul fatto che desiderava il più alto livello di protezione per l'ex presidente Trump e la vicepresidentessa Harris. Di conseguenza, il Secret Service ha mantenuto il potenziamento delle risorse e dei livelli di protezione richiesti".

Una fonte vicina alla legislazione ha rivelato a CNN che il disegno di legge della Camera formalizzerà le azioni del presidente Biden e il modo in cui sono state attuate. Inoltre, il disegno di legge autorizza il presidente a estendere questa protezione a qualsiasi altro candidato alle elezioni presidenziali o vicepresidenziali per cui il Secret Service è già autorizzato a offrire sicurezza.

Il disegno di legge - HR 9106 - è stato presentato dai rappresentanti repubblicani Mike Lawler e democratici Ritchie Torres, entrambi del New York.

Il presidente Biden ha suggerito di recente in un'intervista radiofonica che il Secret Service dovrebbe ricevere più sostegno.

"Abbiamo bisogno di più risorse. Abbiamo bisogno di più agenti, più protezione e una maggiore disponibilità di assistenza", ha dichiarato il presidente dopo il secondo tentativo sospetto di assassinio su Trump.

Rowe ha fatto uno sforzo intenzionale per essere la faccia dell'agenzia dopo il tentato assassinio a Trump's Florida golf course, mentre cerca di ottenere dal Congresso ulteriori fondi per la sua agenzia.

Tuttavia, i legislatori sono ancora in discussione se il Secret Service sia sottofinanziato o male gestito e cercano risposte su quali miglioramenti significativi della sicurezza possono essere implementati prima delle elezioni presidenziali per un'agenzia responsabile di due tentativi sospetti di assassinio contro un ex presidente a distanza di circa 60 giorni.

Una delle opzioni in discussione, secondo le fonti, è quella di incorporare finanziamenti aggiuntivi in un'estensione del finanziamento del governo, che deve essere autorizzata entro il 30 settembre. I negoziatori del bilancio del Senato e l'amministrazione Biden sono in trattative su quanto denaro allocare al prossimo

