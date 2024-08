- Il Parlamento dello Stato sta avviando un'indagine sull'incidente di Solingen.

A seguito di un attacco con coltello letale avvenuto a Solingen sei giorni fa, il parlamento della Renania Settentrionale-Vestfalia si riunisce a mezzogiorno per discutere della presunta aggressione islamista.

Su richiesta dei tre partiti dell'opposizione, i comitati degli interni e dell'integrazione a Düsseldorf si riuniranno in una seduta straordinaria congiunta. L'unico punto all'ordine del giorno è: "Risultati del governo regionale sull'attacco terroristico sospetto di IS a Solingen."

SPD, FDP e AfD si aspettano risposte dettagliate dal ministro degli Interni Herbert Reul (CDU) e dal ministro dei Rifugiati Josefine Paul (Verdi) durante l'incontro straordinario. È stato concesso un periodo di tre ore per questa riunione.

Durante l'attacco islamista sospetto a Solingen, un aggressore ha ucciso tre persone durante una festa cittadina la sera del venerdì precedente e ne ha ferite otto. Il sospetto, il siriano di 26 anni Issa Al H., è attualmente detenuto a Düsseldorf.

L'ufficio del procuratore generale sta attualmente esaminando il sospetto per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Quest'ultima ha rivendicato l'atto e ha pubblicato un video di un uomo senza maschera, che si dice sia il sospetto.

Errore nella deportazione

Il sospetto era originariamente previsto per la deportazione in Bulgaria lo scorso anno, ma il piano è fallito. Paul individua problemi nella struttura di emergenza di Paderborn, dove il siriano risiedeva inizialmente, ma non è stato possibile trovarlo il giorno della sua partenza prevista il 5 giugno 2023.

L'autorità centrale per gli stranieri a Bielefeld non è stata informata di questo. Secondo il ministro, quest'ultima non ha organizzato un nuovo volo di ritorno per il siriano.

Misure previste

Sulla base di queste osservazioni, il ministro intende apportare modifiche e introdurre regolamenti più severi in simili casi attraverso nuove esigenze. Secondo lei, numerosi trasferimenti di rimpatrio sono falliti invece di avere successo.

Reul ha già presentato un piano immediato in dieci punti per ridurre la violenza con i coltelli.

