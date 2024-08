- Il parlamento dello Stato si impegna nei giochi per computer; il FDP sostiene un evento del partito LAN.

Il Partito Democratico Liberale (FDP) dell'opposizione sta pianificando di organizzare una LAN party all'interno del parlamento regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia per migliorare la comprensione dei politici del settore dei videogiochi e alleviare eventuali preoccupazioni in merito. In un comunicato ottenuto dall'Agenzia Telegrafica Tedesca a Düsseldorf, il capo del gruppo parlamentare FDP Henning Höne ha richiesto al presidente del parlamento di organizzare un simile evento.

Il politico FDP sostiene che ogni anno la fiera del computer games di Colonia, Gamescom, dimostra la capacità innovativa e il potenziale di espansione di questo mercato. "Sono convinto che una comprensione più approfondita del mondo digitale dei giochi da tavolo consentirà ai parlamentari di prendere decisioni politiche più informate", ha scritto Höne nella lettera. Eventi simili si sono già svolti nel Bundestag tedesco nel 2011 e nel 2013 con risultati positivi.

In una LAN party, i partecipanti si riuniscono in un unico luogo per collegare i loro computer o console alla stessa rete locale (LAN) e partecipare a attività di gioco. Il termine LAN deriva da Local Area Network, che si riferisce a una rete informatica limitata spazialmente.

Videogiochi come catalizzatori dell'innovazione e della crescita

In questo modo, i legislatori "avrebbero un'esperienza diretta di ciò che molte persone trovano emozionante ogni giorno e che sostiene questo settore miliardario", ha spiegato Höne la sua iniziativa alla dpa. "Il gioco non è più solo un modo di divertirsi - è un catalizzatore dell'innovazione, un gateway alle nuove tecnologie e un importante datore di lavoro nel NRW". Se i politici comprendessero il mondo digitale, potrebbero tracciare un percorso per il NRW per rimanere un fiorente hub per l'industria dei videogiochi.

L'industria dei videogiochi tedesca impiega circa 12.000 persone. Anche se Gamescom è l'evento principale dell'industria in Germania, gli studi tedeschi contribuiscono minimamente al panorama globale. Gli esperti del settore sostengono che un aumento del finanziamento federale potrebbe facilitare la competitività degli studi tedeschi sul mercato globale.

Secondo l'associazione del settore Games, il fatturato dei videogiochi nel primo semestre del 2024 è stato di circa 4,3 miliardi di euro, segnando per la prima volta un calo del 6% rispetto all'anno precedente. Alcuni studi hanno già chiuso o ridotto la loro forza lavoro.

Il Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst ha già dimostrato di non avere alcuna esitazione nel tuffarsi nella realtà virtuale alla Gamescom di Colonia: ha provato a fare il dragon rider su una sedia high-tech. "Purtroppo, non c'è spazio per una cosa del genere nel mio soggiorno - ma capisco perché la gente la trova allettante", ha detto in seguito.

