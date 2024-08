- Il parlamento dello stato discute le conseguenze dell'assalto a Solingen.

Durante un'assemblea unica, il Parlamento regionale del Brandeburgo intende indagare sulle conseguenze del grave episodio di accoltellamento a Solingen, avvenuto circa ventuno giorni prima delle elezioni statali. I temi in esame comprenderanno presumibilmente espulsioni più elevate e regolamentazioni sulle armi da fuoco più severe. Il Ministro dell'Interno Michael Stübgen (CDU) sostiene trattati di espulsione con i paesi d'origine, relazioni diplomatiche con Siria e Afghanistan, sorveglianza perpetua alle frontiere tedesche e un arresto dell'ospitalità di individui provenienti da paesi terzi sicuri.

Il capo della CDU Jan Redmann si batte per un aumento dell'autorità della polizia. Nel frattempo, Benjamin Raschke (Verdi) sostiene un divieto completo di portare armi in pubblico.

La frazione AfD richiede misure estreme come un divieto di partecipazione a eventi pubblici per i richiedenti asilo, i rifugiati ucraini, gli stranieri espellibili e tollerati, e una limitazione dell'esposizione della bandiera arcobaleno su strutture pubbliche in tutte le sue versioni. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo ha etichettato l'AfD come una situazione sospetta di estrema destra.

Perché molti non possono essere espulsi

La scorsa settimana, tre persone sono morte e nove sono rimaste ferite a causa di un assalitore di 26 anni siriano a un festival a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Era stato segnato per l'espulsione in Bulgaria l'anno precedente, ma il trasferimento non è mai avvenuto.

Secondo il Ministro dell'Interno Stübgen, oltre 4.000 persone nel Brandeburgo sono segnate per l'espulsione e devono lasciare il paese. "Un'occhiata alla realtà rivela che non possiamo espellere una parte significativa di loro", ha sottolineato Stübgen, aprendo la conferenza dei ministri dell'Interno. "Non c'è possibilità di espulsione in Afghanistan, non c'è possibilità di espulsione in Siria, non c'è possibilità di espulsione in Russia". Questi tre paesi rappresentano una parte significativa di quelli segnati per l'espulsione.

Nel 2021, ci sono state 779 partenze, comprese 507 partenze volontarie e 272 espulsioni coatte. Nel primo semestre di quest'anno, ci sono state 452 partenze, comprese 311 partenze volontarie e 141 espulsioni coatte. Se le tendenze persistono, ciò porterebbe a un aumento annuale delle partenze.

All'inizio dell'anno, il Bundestag ha adottato leggi più severe per accelerare le espulsioni. Tuttavia, secondo il Presidente del Ministro Presidente Dietmar Woidke (SPD), la legge federale non ha significativamente accelerato i rimpatri.

