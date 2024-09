Il Parlamento della Turingia dovrebbe essere pienamente operativo.

Giovedì, il Parlamento della Turingia terrà la sua prima riunione costituzionale. Potrebbe sorgere una potenziale controversia, che il leader della CDU Mario Voigt vuole evitare, come ha dichiarato martedì sera durante il talk show ZDF "Markus Lanz".

Dopo le elezioni del 1° settembre, l'Alleanza per la Germania (AfD) detiene la maggioranza dei seggi nel parlamento statale della Turingia. Ciò potrebbe portare a complesse trattative durante la riunione costituzionale di giovedì. Voigt, insieme ad altri partiti democratici, ha piani per prevenire questa situazione. Egli ha condiviso la sua strategia nel talk show ZDF "Markus Lanz".

Durante la riunione inaugurale del parlamento statale, un nuovo insieme di regole verrà adottato dopo il discorso di apertura del membro più anziano. Queste regole saranno applicabili durante il nuovo periodo legislativo fino alle prossime elezioni. In generale, la fazione più forte ha il diritto di designare il presidente del parlamento statale, che verrà quindi eletto dai membri. Considerando che l'AfD è la fazione più grande, è probabile che suggeriscano il loro presidente di stato Björn Höcke per questo ruolo cruciale. Tuttavia, in precedenza, i gruppi parlamentari avevano concordato di modificare le linee guida procedurali, stabilendo che il presidente del parlamento statale dovrebbe provenire dal parlamento stesso. Ciò lascerebbe ancora il ruolo di vicepresidente all'AfD.

"Un nuovo spirito politico"

Voigt spiega il motivo per cui vuole impedire a un politico dell'AfD di diventare presidente del parlamento statale: "Si sentirebbe a proprio agio con una partito che ha connessioni con l'agenzia per la sicurezza interna che assume la presidenza in un parlamento tedesco, responsabile dell'interpretazione della costituzione, della democrazia parlamentare, del mantenimento dell'ordine nella camera e della decisione su chi invitare come ospiti dello stato e chi no? Non si dovrebbe sottovalutare le motivazioni dell'AfD sotto Björn Höcke in questa situazione."

Tuttavia, è importante notare che il presidente del parlamento statale non agisce da solo, ma in collaborazione con l'intero consiglio, di cui il presidente del parlamento statale è il presidente. Voigt sottolinea che il presidente sarebbe a conoscenza del lavoro delle commissioni di controllo parlamentare. "Per dirla senza peli sulla lingua: l'AfD è sotto osservazione dell'agenzia per la sicurezza interna, e il presidente potrebbe, in sostanza, avere una visione dietro le quinte di ciò che l'agenzia per la sicurezza interna sta osservando sull'AfD."

Nonostante ciò, Voigt è contrario all'esclusione dell'AfD. Il politico della CDU afferma: "Richiede un nuovo spirito politico anche quando si tratta l'un l'altro in parlamento. Per me, la filosofia è: si tratta con tutti i cittadini, ma non si governa con tutti." Un nuovo spirito politico in parlamento dovrebbe anche includere la non esclusione dell'AfD dalle presidenze dei comitati. Si deve trovare un nuovo metodo di partnership. "Almeno tentiamo di trattare questa questione con la dovuta serietà."

Iniziate le trattative di coalizione in Turingia

Negli ultimi settimane, Voigt ha contattato l'SPD e il BSW. Hanno scoperto molte prospettive comuni. Anche se il BSW sostiene la fine della guerra in Ucraina, che non è di competenza del governo statale, ci sono opinioni divergenti. Tuttavia, Voigt sottolinea: "Se si interagisce con il pubblico, le persone per strada si avvicinano e esprimono il bisogno di un parlamento funzionante e di un governo stabile." Stabilire un governo stabile senza una maggioranza nel parlamento statale, il politico della CDU lo lascia come una domanda aperta.

Tuttavia, ci sono obiettivi comuni tra CDU, SPD e BSW in politica educativa e politica economica. In politica educativa, tutte e tre le partiti mirano a ridurre l'assenza nelle scuole della Turingia. Allo stesso modo, in politica economica, tutte e tre le partiti sostengono la creazione di nuove imprese industriali in Turingia. Di conseguenza, Voigt ha ora annunciato trattative esploratorie. Queste vengono generalmente avviate in situazioni in cui ci sono diverse opzioni di coalizione. Tuttavia, le dichiarazioni di incompatibilità della sua

