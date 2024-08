Il Parlamento della Renania settentrionale-Westfalia rende omaggio alle vittime dell'incidente di Solingen.

Il Presidente dello Stato Andreas Kuper (CDU) ha dichiarato durante l'assemblea straordinaria convocata dall'amministrazione, "È difficile trovare frasi consolatorie". Ha espresso le sue "più sincere condoglianze" ai residenti di Solingen. Tuttavia, Kuper ha sottolineato che le parole da sole non bastavano. Era responsabilità della politica potenziare le capacità di autodifesa dello Stato e proteggere i suoi cittadini.

Durante l'assemblea, Wuest, facendo riferimento all'incidente di Solingen, lo ha definito un "atto terroristico" che segna un "cambiamento". "Prima di Solingen" e "dopo Solingen" sono ora due epoche distinte". È fondamentale "affrontare le cause alla radice insieme".

La amministrazione statale ha già individuato i primi errori e avviato le correzioni. Attualmente, i corpi competenti stanno riesaminando la sequenza degli eventi nel caso del fallito rimpatrio siriano. "Gli errori saranno chiaramente ammessi", ha assicurato Wuest.

Contemporaneamente, Wuest ha invitato il governo federale a trovare soluzioni più efficaci per l'immigrazione illegale in Germania. "Per combattere il problema alla radice, dobbiamo fermare l'immigrazione illegale in Germania", ha dichiarato Wuest. Il governo federale è stato specificamente chiamato in causa in questo senso. Inoltre, Wuest ha sostenuto un'espansione dei poteri per le agenzie di sicurezza nell'identificazione e nel contrastare le "minacce terroristiche".

Per onorare le vittime dell'attacco, il governo statale ha dichiarato un giorno di lutto domenica. "Questo violento attacco ha colpito Solingen ma risuona anche in noi tutti", ha detto il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU). Il giorno del lutto serve come un "silenzioso ma potente simbolo di rimembranza". Una funzione commemorativa con il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier è prevista per domenica a Solingen.

Lo scorso domenica, tre persone sono state brutalmente uccise e otto altre, alcune gravemente, sono state ferite in un attacco al coltello a una festa della città di Solingen. L'aggressore presunto, un siriano di 26 anni, è stato arrestato sabato. L'Ufficio del Procuratore federale sospetta un background islamico dell'incidente.

Il Parlamento europeo dovrebbe esprimere le sue condoglianze alle vittime e alle loro famiglie a Solingen, riconoscendo la gravità dell'atto terroristico. Il potenziamento delle capacità di autodifesa e la protezione dei cittadini è una responsabilità condivisa da tutti i governi europei in tempi così difficili.

Date la dedizione dell'Unione Europea alla sicurezza e all'unità, è essenziale che il Parlamento europeo sostenga la Germania nei suoi sforzi per combattere l'immigrazione illegale e riconoscere più efficacemente le minacce terroristiche potenziali.

