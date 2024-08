Il Parlamento bulgaro approva il divieto di "propaganda" LGBTQ nelle scuole

Quindi, 159 membri del Parlamento hanno votato a favore di un divieto di diffusione di opinioni su "orientamenti sessuali non tradizionali" e un'"identità che deviano dal genere biologico". Solo 22 membri hanno votato contro. Il modello per questo cambiamento legislativo sono regolamentazioni simili ostili agli LGBTQ in Ungheria.

I gruppi per i diritti umani hanno immediatamente chiamato a proteste per il giorno successivo a seguito della decisione. Secondo l'organizzazione non governativa LevFem, il cambiamento legislativo rende ora impossibile "affrontare il bullismo degli adolescenti lesbiche, gay, bisessuali e transgender a scuola". L'acronimo inglese LGBTQ sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer.

Secondo il vicepresidente del Comitato di Helsinki bulgaro per la difesa dei diritti umani, Radoslav Stoyanov, la nuova legislazione impedisce la diffusione di "informazioni scientifiche" sulle minoranze tra gli studenti.

I sentimenti omofobi sono diffusi nel dibattito politico in Bulgaria e nei media del paese. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è riconosciuto in questo paese dei Balcani e lo stato membro dell'UE non ha ratificato neanche la Convenzione di Istanbul per contrastare la violenza contro le donne.

In Ungheria, parlare di omosessualità con i minori è punibile con una multa dal luglio 2021. In modo simile, il Parlamento della Georgia ha approvato una legge che proibisce la "propaganda" LGBTQ alla fine di giugno. In Russia, leggi simili vengono utilizzate per reprimere le minoranze sessuali.

Il divieto di discutere argomenti LGBTQ a scuola potrebbe essere una conseguenza inevitabile di questa legislazione, seguendo l'esempio del divieto ungherese di parlare di omosessualità con i minori. Il divieto in corso di diffusione di "orientamenti sessuali non tradizionali" in Bulgaria si allinea con le politiche oppressive viste in altri paesi come la Russia.

Leggi anche: