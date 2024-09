- Il parlamentare più anziano del nuovo organo legislativo è dell'AfD.

Il probabile Presidente del recentemente eletto Parlamento di Stato della Turingia sembra provenire dall'AfD. Attualmente, a 73 anni, Jürgen Treutler è il membro più anziano di questo futuro corpo legislativo, come confermato dall'ufficio stampa del Parlamento di Stato alla dpa su richiesta. Di conseguenza, assumerà la posizione di Presidente per anzianità e presiederà la riunione inaugurale. Treutler ha ottenuto il suo mandato diretto per l'AfD nel distretto di Sonneberg durante le elezioni statali.

Il nuovo corpo legislativo dovrebbe riunirsi non oltre 30 giorni dopo le elezioni. La riunione sarà inaugurata dal Presidente uscente e la presidenza successiva sarà affidata al "membro più anziano in termini di età" all'interno del Parlamento di Stato. Dopo la formazione del corpo di governo, il parlamento procederà quindi all'elezione di un nuovo Presidente e Vice Presidenti.

Cinque anni fa, l'AfD ha proposto anche il Presidente di anzianità. In quel momento, la sessione inaugurale è stata avviata da Karlheinz Frosch (AfD).

Le elezioni per il Landtag hanno portato l'AfD a nominare il probabile Presidente del Parlamento di Stato della Turingia. Dopo l'arrivo del nuovo corpo legislativo, il "membro più anziano in termini di età", probabilmente il nuovo Presidente eletto, inizierà a presiedere la riunione inaugurale.

Leggi anche: