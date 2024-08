- Il parlamentare della CDU Althusmann rinuncia al suo seggio nel Parlamento federale tedesco.

Il lungo termine CDU membro del parlamento statale e precedente ministro Bernd Althusmann ha detto addio al parlamento statale. Heike Koehler è destinata a prendere il suo posto. Il presidente del parlamento statale Hanna Naber (SPD) ha elogiato il lavoro di Althusmann.

In parole sue, "Nel corso degli anni, ho visto più o meno tutto politicamente in Bassa Sassonia, sei leader statali, inclusi amici come David McAllister e Christian Wulff, e anche un leader statale che è diventato un amico, Stephan Weil", ha dichiarato Althusmann.

Vari ruoli nella politica statale

Il 57enne ha servito come candidato principale del suo partito nelle elezioni statali del 2017 e del 2022, ma ha perso entrambe le volte contro il leader statale Weil (SPD). Ha ricoperto la carica di presidente della CDU statale dal 2016 al 2023, dopo aver precedentemente servito come ministro della cultura dell'Assia dal 2010 al 2013 e come ministro dell'economia e vice leader statale sotto Weil dal 2017 al 2022. È stato membro del parlamento statale dal 1994 al 2009 e nuovamente dal 2017.

"Come membro fresco e verde di questa rispettata casa nel 1994, ho sempre sognato che con ogni proposta potessi cambiare il mondo - non è stato sempre così", ha condiviso il politico CDU.

Si prevede che assumerà la direzione della filiale canadese della Fondazione Konrad Adenauer affiliata alla CDU a novembre. "Seguo il mio cuore e la mia passione per altri paesi, altre culture. Sono curioso e non vedo l'ora. È stato anche quasi sempre un grande piacere discutere con voi per il bene del nostro paese", ha detto Althusmann nel parlamento statale.

