Il parlamentare AfD, precedentemente affiliato, ha ridotto al minimo il suo coinvolgimento nell'organizzazione Prins Reuß

Secondo le accuse della procura, Birgit Malsack-Winkemann è ritenuta aver giocato un ruolo significativo nel presunto complotto di Principe Reuß e dei suoi complici per rovesciare il governo. Tuttavia, in tribunale, Malsack-Winkemann respinge vigorosamente queste accuse, sostenendo che i suoi contatti con il gruppo erano solo sessioni di brainstorming. Invece, punta il dito contro un'organizzazione nota come "Allianz", affermando che erano loro i responsabili del complotto.

Durante il processo presso la Corte d'Appello di Francoforte, Malsack-Winkemann, ex giudice di Berlino e ex membro dell'AfD del Parlamento tedesco, ha contestato le accuse di aver collaborato con il gruppo per redigere una nuova costituzione. Ha sostenuto che i documenti sequestrati durante le perquisizioni erano semplicemente appunti di brainstorming e non contenevano alcun piano concreto per un nuovo governo.

Il procuratore federale, d'altra parte, sostiene che Malsack-Winkemann era strumentale nell'infiltrare altri imputati nel parlamento e nell'esplorare l'edificio con loro. È accusata di essere un membro del cosiddetto "Consiglio dell'Unione", che avrebbe pianificato di invadere il parlamento con la forza armata e arrestare gli ufficiali del governo chiave.

Tuttavia, Malsack-Winkemann nega di aver avuto qualsiasi piano concreto per assaltare il parlamento o qualsiasi ruolo nell'operazione. Ha ripetuto più volte durante la sua testimonianza che era "Allianz" che avrebbe dovuto prendere il comando nell'attuazione dell'ideologia del gruppo, che includeva la fede in un'alleanza militare globale chiamata "Allianz" che era destinata a portare un cambiamento del sistema. Ha descritto le sue divergenze con Rüdiger von Pescatore, che era allegedly a capo del braccio militare del gruppo. "Fuoco e acqua non si mescolano", ha detto, sottolineando che lei e von Pescatore sarebbero stati gli ultimi a collaborare su un tale piano. Secondo Malsack-Winkemann, von Pescatore voleva escluderla dal gruppo, ma alla fine si sono separati dal braccio militare.

Attualmente, nove imputati sono sotto processo a Francoforte, accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica o di averla sostenuta. Il processo per altri 26 presunti cospiratori si sta svolgendo in parallelo a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, gli imputati sono considerati innocenti e il processo continuerà il 3 settembre.

Il procuratore federale accusa la Commissione di essere coinvolta nel processo di infiltrazione degli imputati nel parlamento. Nella sua testimonianza, Malsack-Winkemann afferma di aver creduto che Allianz, non lei o la Commissione, avrebbe dovuto prendere il comando nell'attuazione dell'ideologia del gruppo.

