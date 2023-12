Il Paris Saint-Germain si ferma al pareggio in Champions League mentre si specula sul futuro di Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ha deciso di rimanere nel club in seguito all'interesse del Real Madrid e il francese, insieme a Lionel Messi e Neymar, hanno iniziato a collaborare in campo.

Ma, dopo l'autunno, la situazione non è più così rosea.

Martedì i giganti francesi sono stati costretti a un pareggio per 1-1 contro il Benfica nelle fasi a gironi della Champions League, tra le voci che Mbappé stia cercando di lasciare rapidamente il club.

Le speculazioni non sembrano però ostacolare la forma del 22enne, che ha segnato un rigore per la sua squadra e si è dimostrato un pericolo costante dalla sinistra.

Nonostante il dominio del possesso palla, nel secondo tempo il PSG è stato fermato da un altro rigore, questa volta realizzato alla perfezione da Joao Mario del Benfica.

Il PSG ha spinto alla ricerca di una vittoria che gli avrebbe assicurato un posto nelle fasi a eliminazione diretta del torneo, ma non è riuscito a trovare la svolta: Mbappé ha pensato di averla vinta in extremis, ma il suo tiro al volo acrobatico era chiaramente in fuorigioco. Il gruppo degli osservatori tecnici UEFA ha nominato Mbappé giocatore dell'incontro, affermando che "è stato l'unico giocatore pericoloso del Paris grazie alla sua velocità e ai suoi movimenti".

Sebbene il risultato e la prestazione siano stati tutt'altro che disastrosi, sono stati l'ennesimo colpo di coda di una settimana difficile per il club, in cui alcuni giornalisti di spicco hanno affermato che Mbappé era infelice al PSG.

Secondo alcune voci, l'attaccante starebbe cercando di trasferirsi a gennaio dopo aver firmato il suo nuovo contratto solo 144 giorni fa.

"Si sente tradito dal club, nel senso che tutte le cose che il club gli ha promesso quando ha firmato il nuovo contratto fino al 2025 non sono accadute", ha detto alla BBC l'esperto di calcio francese Julien Laurens.

"Le promesse che avrebbero firmato un nuovo attaccante in modo che potesse giocare nella sua posizione migliore, che Neymar non ci sarebbe stato e che sarebbe stato venduto, che avrebbero firmato un terzino centrale e che lui sarebbe stato al centro del progetto. Tutte queste cose non sono accadute.

Sapevamo che c'erano tensioni e ora ha preso una decisione e non vuole stare lì".

"Ritiene di aver commesso un errore prolungando il suo contratto e che avrebbe dovuto andarsene in estate, ora sta guardando alla finestra di trasferimento di gennaio per capire dove potrebbe andare".

Tuttavia, il club ha smentito queste speculazioni e ha dichiarato che il vincitore della Coppa del Mondo è felice dove si trova.

"Sono con Kylian Mbappé ogni giorno. Non ha mai parlato di andarsene a gennaio. Non ne ha mai parlato nemmeno con il presidente", ha dichiarato il direttore sportivo del club Luis Campos in vista della partita di martedì.

"Non è una dichiarazione del giocatore, è una voce".

L'avvocato di Mbappé non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Con Messi attualmente fuori per infortunio, il club avrà bisogno dell'abilità di Mbappé in attacco se vuole continuare la sua forma imbattuta in campionato.

Domenica il club parigino dovrà affrontare una partita difficile contro il Marsiglia e spera che le voci sulla partenza di Mbappé si siano spente.

