Il Paris Saint-Germain non ha più scuse per dominare la Champions League dopo l'ingaggio di Lionel Messi

Il drammatico acquisto di Lionel Messi da parte del Paris Saint-Germain - che senza dubbio passerà alla storia del calcio come uno dei più sconvolgenti - ha coronato quella che era già stata un'incredibile estate di accumulo di talenti.

Ma questa squadra può portare al Qatar Sports Investments (QSI), che ha acquistato il PSG nel 2011, la Champions League - il trofeo che i proprietari desiderano di più, ma che finora gli è sfuggito?

L'aggiunta diMessi al PSG non solo fornisce al Qatar un altro fiore all'occhiello del calcio, ma - dato lo status dell'argentino come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi - avvicina notevolmente il club e i suoi proprietari al raggiungimento del loro obiettivo finale.

Gli acquisti del quotatissimo portiere Gianluigi Donnarumma, dell'avversario di sempre di Messi, Sergio Ramos, di Georginio Wijnaldum e di Achraf Hakimi, che si aggiungono a una rosa già nutrita che comprende Neymar e Kylian Mbappé, fanno sì che il PSG sia indiscutibilmente il favorito assoluto per la conquista della Champions League di questa stagione.

"La QSI ha acquistato il PSG nel 2011 perché voleva aumentare l'esposizione del Paese in vista di un'eventuale Coppa del Mondo", ha dichiarato alla CNN Sport Christian Nourry, fondatore di Get French Football News.

"La Coppa del Mondo è ormai alle porte, solo l'anno prossimo, ma quello che è successo nel corso di questo decennio è che abbiamo visto Al Thani, il proprietario, innamorarsi di questo club, interessandosi molto a questo", ha aggiunto Nourry, riferendosi all'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

"Per lui è molto più di un progetto personale e ha visto l'opportunità di creare la più grande troika d'attacco che abbiamo mai visto nel calcio moderno con Mbappé, Neymar e Messi, ma ora non ci sono più scuse".

Al PSG, Messi lavorerà sotto la guida dell'allenatore Mauricio Pochettino, ex giocatore del club parigino e collega argentino.

"Mauricio Pochettino deve vincere assolutamente tutto, compresa la Champions League, e deve farlo con stile, perché il Paris Saint-Germain ha fatto davvero fatica a giocare con stile, con uno stile di gioco prevalentemente in contropiede nel corso delle ultime due o tre stagioni", ha aggiunto Nourry.

Nessuna pressione, quindi, per Mauricio.

LEGGI: Lionel Messi dice alla CNN che crede che il PSG sia il posto migliore per lui per vincere di nuovo la UCL

LEGGI: 20 momenti che hanno definito il maestro del Barcellona Lionel Messi

PSG "ideale" per Messi

Ma è un sentimento che Messi sembra condividere.

In un'intervista rilasciata alla CNN dopo il suo arrivo a Parigi, l'argentino ha dichiarato di ritenere il PSG il luogo "ideale" per vincere finalmente un altro titolo di Champions League.

Nonostante le prestazioni individuali sempre superlative di Messi nel corso degli anni, l'unica macchia sul suo curriculum nelle ultime stagioni è stata l'incapacità di condurre nuovamente il Barcellona al premio più ambito del calcio europeo, anche se è opinione diffusa che l'inettitudine del club catalano nel costruire una squadra adeguata intorno a lui sia stata la causa principale.

Questo, tuttavia, non sarà il caso del PSG, un club ora dotato di una quantità impressionante di talenti e di un desiderio viscerale di vincere la prima Champions League della sua storia.

"Per me, a livello personale, mi piacerebbe vincere un'altra Champions League, come ho detto negli anni precedenti, e credo di essere arrivato nel posto ideale per farlo", ha detto Messi alla CNN.

"Abbiamo gli stessi obiettivi. Ha giocatori impressionanti, una delle migliori squadre del mondo e speriamo di poter raggiungere quell'obiettivo che Parigi vuole tanto, che io voglio tanto e che speriamo di poter godere anche con la gente di Parigi".

Il nuovo tridente del PSG, composto da Messi, Neymar e Mbappé, è senza dubbio l'attacco più talentuoso del calcio mondiale e farà venire gli incubi ai difensori e ai dirigenti avversari che cercheranno di trovare un modo per fermarlo.

"Si tratterà di capire quanti gol e quanti assist riceverà [Messi] rispetto a Kylian Mbappé e Neymar", dice Nourry. "Chi si assumerà la maggior parte delle responsabilità? Non vedo l'ora di scoprirlo".

Fuori dal campo, però, sono già state fatte domande sulle finanze del PSG e su come il club sia riuscito ad aggirare le norme del Fair Play Finanziario (FFP).

"Siamo sempre attenti al Fair Play Finanziario. È la prima cosa che verifichiamo con i responsabili commerciali, finanziari e legali prima di ingaggiare qualcuno", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato del PSG Nasser Al-Khelaifi ai giornalisti mercoledì, quando Messi è stato presentato ufficialmente.

Quando sono iniziate a circolare le voci sull'arrivo di Messi, è stato suggerito che il PSG avrebbe dovuto cedere Mbappé - secondo quanto riferito al Real Madrid - per far quadrare i conti. Il club francese, tuttavia, ha ribadito che non è affatto così.

"Il messaggio del Paris Saint-Germain su Kylian Mbappé è chiaro: le due situazioni non sono collegate", afferma Nourry. "Mbappé ha ancora 12 mesi di contratto. Anzi, il Paris Saint-Germain confida che questo ingaggio lo spinga maggiormente a firmare un nuovo prolungamento".

"L'argomentazione che si sente spesso nella capitale francese è: perché andare quest'estate o la prossima al Real Madrid per giocare al fianco di Karim Benzema e Vinícius Júnior, quando potresti passare le prossime tre stagioni al fianco di Neymar e Lionel Messi per il tuo sviluppo? Credo che questo sia un argomento piuttosto forte".

Le regole del calcio francese consentono ai club di operare con una spesa salariale pari a quasi il 100% delle entrate annuali, molto lontana dalle rigide regole spagnole che alla fine hanno costretto Messi a lasciare il Barcellona.

Anche la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha allentato le norme sul FFP dopo l'epidemia di Covid-19, consentendo ai club di operare con perdite annuali superiori a 35 milioni di dollari, purché possano dimostrare che sono dovute alla pandemia.

"Detto questo, il Paris Saint-Germain ha promesso di vendere giocatori per 180 milioni di euro (211 milioni di dollari) quest'estate all'ente di controllo finanziario del calcio francese, il DNCG", spiega Nourry.

Hanno fatto solo circa 8 milioni di euro, quindi saranno quattro settimane molto impegnative per rispettare questo impegno e poiché il mercato dei trasferimenti si è mosso molto, molto lentamente per la maggior parte dei club, credo che sarà difficile".

"Ma il Paris Saint-Germain sta cercando di vendere - o è aperto a vendere - 12-14 giocatori, tra cui stelle minori come Mauro Icardi e Pablo Sarabia, ma [non c'è] alcuna intenzione di vendere un giocatore chiave quest'estate a Parigi".

Una spinta per il calcio francese?

Forse gli unici a leccarsi i baffi per l'arrivo di Messi quanto i tifosi del PSG sono i responsabili della massima divisione francese, la Ligue 1, e Amazon.

"L'arrivo di Lionel Messi aumenterà l'attrattiva e la visibilità del nostro campionato in tutti i continenti", ha dichiarato mercoledì il presidente della Ligue 1 Vincent Labrune in un comunicato.

"Questo evento unico è il risultato della strategia della dirigenza del Paris Saint-Germain, che ha permesso al club parigino di diventare in 10 anni una delle più grandi franchigie dello sport mondiale".

"A nome del calcio professionistico francese, voglio ringraziare il presidente e amministratore delegato del PSG Nasser Al-Khelaïfi per aver reso possibile questo sogno", ha aggiunto Lebrune, che ha concluso la sua dichiarazione con tre parole: "Messi è magico!".

Nourry definisce l'ingaggio una "grande sorpresa" per il calcio francese, ma è certamente benvenuta viste le difficoltà finanziarie che il campionato ha dovuto affrontare negli ultimi 18 mesi.

La Ligue 1 non solo ha dovuto affrontare le implicazioni di essere l'unico dei cinque campionati più importanti d'Europa a non poter terminare la stagione 2019/20 a causa della Covid, ma anche il collasso del partner di trasmissione Mediapro, che pagava quasi un miliardo di dollari all'anno per i diritti di trasmissione.

Da allora, Amazon ha acquisito la maggior parte dei diritti di trasmissione, circa otto partite a settimana, in un accordo che, secondo il Financial Times, ha un valore di 323 milioni di dollari a stagione, mentre l'emittente francese Canal+ paga 390 milioni di dollari a stagione per due partite a settimana.

"Si tratta di una grande opportunità per il Paris Saint-Germain e si spera che la Ligue 1 abbia una grande visibilità", afferma Nourry. "Quest'anno, infatti, i diritti televisivi sono diminuiti del 50% rispetto all'anno scorso, a causa del crollo di Mediapro.

"Quindi c'è molta eccitazione in Francia, ma probabilmente questo non impedirà a circa sette o otto club della divisione di questa stagione di non essere in grado di ripagare i prestiti contratti durante la Covid-19".

Tuttavia, Kieran Maguire, autore di "The Price of Football" (Il prezzo del calcio), ritiene che mentre il PSG riceverà sicuramente una spinta finanziaria dall'ingaggio di Messi, questo non sarà necessariamente il caso della Ligue 1.

Maguire sostiene che la maggiore mancanza di competitività al vertice del campionato, creata dall'esborso finanziario del PSG quest'estate, farà sì che l'interesse delle emittenti "diminuisca abbastanza rapidamente" e non è convinto che l'ingaggio di Messi "creerà una lunga coda" di pretendenti desiderosi di pagare i diritti TV.

"Il PSG ne trarrà vantaggio perché abbiamo già visto ieri sera - 150.000 magliette vendute in sette minuti, è stata la dichiarazione - quindi beneficeranno della possibilità di generare più denaro nei giorni delle partite", ha detto alla CNN. "Anche se non aumenteranno il prezzo dei biglietti normali, il dipartimento commerciale sarà effettivamente in grado di stabilire il proprio prezzo per i pacchetti di ospitalità.

"Se vuoi entrare in questo box - se sei un grande studio di avvocati o commercialisti o sei un banchiere d'investimento e vuoi intrattenere un cliente - abbiamo Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar in testa. Quanto siete disposti a pagare per questo? Quindi penso che saranno in grado di aumentare i loro ricavi".

Considerato il notevole talento di Messi e il fatto che il PSG vanta probabilmente il più grande trio d'attacco della storia, secondo Maguire sembra anche probabile che il club guadagnerà più soldi per raggiungere le ultime fasi della Champions League.

"Quindi penso che ci siano molti vantaggi per il club", spiega. Ma per il calcio francese nel suo complesso, sì, ci sarà un interesse mediatico iniziale e un valore di curiosità legato al suo ingaggio, [ma] se questo si tradurrà in un aumento significativo del valore di un accordo di trasmissione... non ne sono così sicuro". non ne sono così sicuro".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com