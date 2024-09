Il Paris Saint-Germain ha deciso di versare milioni a Mbappé.

Kylian Mbappé, celebre calciatore francese, ha vinto la sua battaglia legale contro il suo ex club Paris Saint-Germain (PSG). Il Tribunale Sportivo Francese ha ordinato a PSG di pagare 55 milioni di euro a Mbappé per i presunti stipendi e pagamenti speciali non versati.

Nonostante avesse una settimana per rispettare l'ordine del tribunale, il PSG ha scelto di non adempiere e attende invece una decisione della corte civile. In una dichiarazione, il club ha affermato che "a causa della limitata autorità legale della commissione LFP per prendere una decisione conclusiva in questa questione, essa deve ora essere gestita da un altro organo giudiziario". Come riportato dall'AFP, una fonte del club ha dichiarato ufficialmente: "Non pagheremo!"

Stipendi non pagati per tre mesi?

Si dice che il club precedente di Mbappé, che lo aveva acquistato dall'AS Monaco per 180 milioni di euro, gli debba ancora tre mesi di stipendio non pagato. Inoltre, Mbappé e i suoi rappresentanti hanno richiesto il pagamento di una percentuale del bonus per il recente contratto di estensione e un ulteriore pagamento speciale.

Mbappé, che si è trasferito al Real Madrid quest'estate dopo un lungo periodo di trattative senza costi di trasferimento, dovrebbe guadagnare un stipendio netto di 15 milioni di euro a stagione nel suo contratto di cinque anni. Si presume anche che abbia ricevuto un bonus di firma di 100 milioni di euro alla firma con il Real Madrid.

Una prestazione eccezionale di Mbappé contro il Betis Siviglia, che non aveva ancora vinto, il primo giorno di settembre, ha sigillato una vittoria per 2-0 (0-0 all'intervallo). Con l'ottavo tentativo di gol, Mbappé ha segnato il vantaggio per il Real Madrid con il suo primo gol in Liga, e in seguito ha aggiunto un altro gol su calcio di rigore. despite these achievements, Real Madrid remains four points behind arch-rivals Barcelona, who have clinched four straight victories under the new coaching leadership of Hansi Flick.

