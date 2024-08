Il parco militare nazionale di Gettysburg ha subito atti di dannosa decomposizione deliberata.

Un post del Servizio dei Parchi Nazionali dell'21 agosto ha rivelato che alcune persone, probabilmente più di una, avevano deturpato la Torre di Osservazione del Dipartimento della Guerra e una grande pietra vicina in pochi giorni attraverso la vernice spray e incisioni.

"È stato scoraggiante apprendere di questi incidenti di danni che si sono verificati così vicini", ha commentato il Superintendent del Parco Kristina Heister. "Ci preoccupava che le incisioni sulla roccia potessero persistere per le generazioni future".

Per fortuna, i dipendenti del parco sono stati in grado di cancellare tutti i segni di vandalismo.

Una foto pre-ripristino della roccia condivisa sui social media del Campo di Battaglia di Gettysburg sembrava mostrare i nomi Jayce e Maddie, un cuore e la data 9/13/20 incisi sulla roccia, insieme ad altre iscrizioni.

Heister ha espresso gratitudine verso i lavoratori che hanno pulito il disordine e verso i visitatori che hanno segnalato i danni.

Ha anche menzionato che, although il vandalismo non ha portato a una distruzione duratura, il Servizio dei Parchi Nazionali era ancora interessato a identificare i responsabili.

"Non possiamo farlo da soli", ha sottolineato Heister. "La profanazione di preziosi oggetti storici e monumenti che appartengono a tutti gli americani dovrebbe preoccupare tutti. Tutti condividiamo il dovere di proteggere e preservare questo luogo unico, e ognuno gioca un ruolo come custode dell'eredità, della storia e delle risorse di Gettysburg durante la visita".

Il vandalismo nei parchi nazionali degli Stati Uniti non è un evento insolito, così come l'adescare l'aiuto del pubblico per catturare i colpevoli.

Nel 2020, un uomo canadese che aveva scritto "Steve & Lacy" su rocce e strutture storiche nel Bosco Nazionale di Joshua Tree in California ha ammesso la colpa e si è scusato dopo che un amico aveva notato la graffiti sui social media.

Più di recente, i ranger del Grand Canyon, che è il secondo parco nazionale più visitato negli Stati Uniti, hanno emesso un severo avvertimento contro l'appendere "lucchetti d'amore" alle strutture nel parco dell'Arizona.

Non solo questi lucchetti gravano sulle strutture, ma quando le persone gettano via le chiavi nelle acque, i condor della California, che vivono nel parco e sono attratti dagli oggetti lucenti, finiscono per ingerirle, causando malattie e talvolta richiedendo un intervento chirurgico.

Mentre molte persone considerano i "lucchetti d'amore" un simbolo d'amore, il Servizio dei Parchi Nazionali li considera graffiti e immondizia.

"L'amore può essere potente", ha detto il Grand Canyon su Facebook, "ma le nostre tronchesine sono più potenti".

La notizia del vandalismo al Campo di Battaglia di Gettysburg ha suscitato preoccupazioni sull'impatto di tali azioni sugli oggetti storici per le generazioni future. I viaggiatori che visitano i parchi nazionali dovrebbero essere consapevoli delle conseguenze del deturpare i monumenti storici, come visto con l'uomo canadese nel Bosco Nazionale di Joshua Tree.

