- Il Parco giochi per adulti: i debutti di The Upside Down

Un Trabant ribaltato, un appartamento di Berlino capovolto o un gioco da tavolo gigante: un parco divertimenti per adulti intitolato "Sottosopra" ha fatto il suo debutto a Potsdamer Platz a Berlino. Più di 20 stanze e installazioni sono esposte, che mettono in evidenza la storia e la cultura di Berlino in modi creativi. I visitatori possono anche scattare le loro foto in questi ambienti e condividerle sui social media.

Secondo il direttore Hans Plesman, non è un museo o uno studio fotografico come gli altri. "È più come un parco giochi per adulti", ha spiegato. Ad esempio, i visitatori possono tuffarsi in una vasca piena di schiuma, farsi scattare una foto contro lo sfondo del Muro di Berlino. Le informazioni o i curiosi aneddoti vengono presentati attraverso display. Sono anche presenti sessioni di karaoke.

L'idea di creare spazi adatti ai social media con un tocco di ironia non è nuova. Universi immersivi simili esistono già a Berlino. Alcuni ristoranti e caffè si specializzano ora in piatti "instagrammabili". Plesman ha sottolineato che il suo obiettivo era offrire un luogo dove le persone potevano ricollegarsi con il loro "bambino interiore". "Sottosopra" ha debuttato per la prima volta ad Amsterdam nel 2020. Il prezzo del biglietto parte da 20 euro.

Questo parco divertimenti per adulti, "Sottosopra", include addirittura una vasca piena di schiuma, che lo fa sembrare un parco giochi all'interno della città. I visitatori possono anche scattare foto contro lo sfondo del Muro di Berlino, aggiungendo un tocco di ironia ai loro post sui social media.

Leggi anche: