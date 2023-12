Il "parco divertimenti dell'arte" che ha trascorso 35 anni in magazzino

Luna Luna, un "parco divertimenti artistico" che operava negli anni Ottanta con giostre e attrazioni progettate da artisti leggendari come Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring e Sonia Delaunay, è ora visibile per la prima volta dopo 36 anni. L'installazione immersiva, intitolata Luna Luna: Forgotten Fantasy, è stata inaugurata venerdì scorso a Los Angeles.

Entrando nel vasto magazzino di 60.000 metri quadrati che ospita Luna Luna, i visitatori del parco sono immediatamente trasportati indietro nel tempo, quando molti degli artisti di cui sono esposte le creazioni erano all'apice della loro fama: I vivaci disegni al tratto di Keith Haring circondano la sua giostra dipinta a mano; il cilindrico "Albero incantato" di David Hockney sembra uscito direttamente da un film Disney. Trampolieri, personaggi in costume e burattinai del Bob Baker Marionette Theater, la storica compagnia di teatro per bambini di Los Angeles, si aggirano in omaggio ai giocolieri, ai filatori di piatti, ai mimi e agli altri artisti teatrali che hanno contribuito allo spettacolo nella sua versione originale.

Le luci del carnevale illuminano una stravagante altalena di Kenny Scharf, una delle attrazioni di punta di Luna Land. Uno dei contributi di Heller a Luna Land: una cappella nuziale anarchica, dove i frequentatori del parco possono "sposare" chiunque - o qualunque cosa - desiderino.

Il parco, inaugurato ad Amburgo, in Germania, nell'estate del 1987, è nato da un'idea dell'artista, autore e pop star austriaca André Heller. Più di dieci anni prima, Heller aveva iniziato a immaginare Luna Luna, ispirandosi al parco divertimenti Prater della sua città d'infanzia, Vienna. Il suo obiettivo era quello di creare un mondo in cui l'arte potesse essere accessibile - e coinvolgente - a tutti; in un'intervista del 2022 al New York Times, Heller ha dichiarato di aver sperato di "costruire un grande ponte tra le cosiddette avanguardie - gli artisti che a volte erano un po' snob e non entravano in contatto con le masse - e le cosiddette persone normali".

Dopo aver ottenuto una sovvenzione a sei cifre dalla rivista tedesca Neue Revue, Heller ha viaggiato in tutto il mondo per convincere più di 30 dei più famosi creativi dell'epoca - una lista che comprendeva anche Ingmar Bergman e Henry Miller - a contribuire a Luna Luna.

"Il motivo per cui tutti questi importanti artisti hanno partecipato per così poco denaro è stato perché ho detto loro: "Ascoltate, ricevete costantemente le più grandi commissioni; tutti vogliono i vostri dipinti o le vostre sculture, ma io vi sto invitando a fare un viaggio indietro nella vostra infanzia"", ha raccontato al curatore Dieter Buchhart nel 2016. "Davvero senza eccezioni tutti hanno risposto dicendo: certo, è una bella e piacevole sfida".

Basquiat ha contribuito con dei disegni (che facevano riferimento alle sue opere precedenti, come i disegni anatomici) che sono stati dipinti su una ruota panoramica bianca - che presentava al centro un'enorme rappresentazione del sedere di un babbuino. Dalí costruì il Dalídom, un padiglione contenente una casa dei divertimenti geodetica a specchio, continuazione della casa dei divertimenti surrealista creata per l'Esposizione Universale di New York del 1939.

Kenny Scharf realizzò un'altalena a forma di sedia dai colori dell'arcobaleno sormontata da personaggi dei cartoni animati, Monika Gilsing progettò bandiere ornate con le sue "Immagini del vento" e in una delle mostre più strane, il "Palazzo dei Venti", Heller collaborò con l'artista Walter Navratil per un'opera in cui gli artisti scorreggiavano nei microfoni mentre un'orchestra suonava musica classica.

Una fiera mondiale

Heller aveva grandi progetti: Prima di essere installata in modo permanente a Vienna, Luna Luna avrebbe dovuto partire da Amburgo per un tour mondiale. La sua seconda tappa era prevista a San Diego, in California, ma problemi legali complicarono - e alla fine fecero fallire - il suo debutto negli Stati Uniti come previsto. Heller si indebitò e la Stephen and Mary Birch Foundation, un'organizzazione filantropica, accettò di acquistare il parco. Tuttavia, divergenze sul pagamento dell'ingresso e su altre questioni fecero sì che la fondazione si ritirasse dall'accordo, dando vita ad anni di cause e controversie. Luna Luna fu chiusa e archiviata, in gran parte dimenticata. (Ma non dallo stesso Heller, che ha descritto al Times il suo fascino insoddisfatto per Luna Luna come "una storia d'amore in cui non puoi smettere di fare sogni erotici").

Nel 2019, il direttore creativo Michael Goldberg si è imbattuto nella storia di Luna Luna online. "Mi sono innamorato all'istante", ha dichiarato alla CNN durante un tour di "Luna Luna: Forgotten Fantasy". "Vedere così tanti artisti diversi - così tanti movimenti artistici diversi, artisti in diverse fasi della loro carriera - riunirsi per creare qualcosa che ho trovato così avvincente". Si è quindi rivolto a Heller, che, per un caso fortuito, aveva già discusso di come riportare in vita Luna Luna con Daniel McClean, un avvocato d'arte internazionale. Goldberg ha poi portato l'idea a DreamCrew, la società di arti e spettacolo co-fondata dal rapper Drake e dal suo manager Adel Nur. DreamCrew ha acquistato la totalità di Luna Luna per una somma non rivelata dalla Stephen and Mary Birch Foundation.

Nel gennaio 2022, le casse di spedizione sono state aperte, consentendo alle opere vecchie di decenni di vedere finalmente la luce del giorno. Ma dopo circa 35 anni di stoccaggio, le attrazioni non erano più funzionanti, anche se alcuni dei motori originali funzionavano ancora. (Nella forma attuale di Luna Luna, i visitatori possono entrare in alcune delle installazioni, ma le giostre non sono autorizzate per l'uso umano). "Non c'era un modello per il restauro", ha spiegato Lumi Tan, direttore curatoriale del progetto. "Poiché queste opere sono state create per essere interattive, il nostro approccio conservativo mira a riflettere il loro utilizzo da parte di quasi 300.000 visitatori nel 1987, piuttosto che ripristinare l'aspetto che avevano prima dell'apertura del parco".

Un visitatore di "Luna Land: Forgotten Fantasy" sperimenta gli interni specchiati dell'installazione "Dalídom" di Dalí.

Questo progetto è in corso; mentre 16 opere sono esposte a "Luna Luna: Forgotten Fantasy", tra cui le opere di Basquiat, Haring e Dalí, altre sono ancora in fase di restauro.

Oltre a partecipare alle attrazioni originali, i visitatori possono vedere un archivio fotografico dello sviluppo originario del parco e scoprire come è stato portato alla luce e restaurato. Il merchandising d'archivio del Luna Luna originale (tra cui magliette e poster disegnati da Haring, Hockney e dall'artista pop Roy Lichtenstein) viene venduto insieme ad articoli di nuova concezione per la mostra.

"Onestamente non avremmo mai potuto immaginare una risposta così incredibile", ha dichiarato Goldberg alla CNN in una e-mail sul weekend di apertura dell'installazione. "Vedere giovani famiglie, gruppi di amici, coppie di fidanzati, turisti, anziani e tutti gli altri fare la fila prima dell'apertura delle porte e poi andarsene ore dopo, sorridendo da un orecchio all'altro, è stato davvero emozionante per tutto il team".

Luna Luna: Forgotten Fantasy sarà in mostra fino alla primavera del 2024. Tuttavia, Los Angeles potrebbe essere solo l'inizio: i nuovi proprietari del parco hanno in programma di rivolgersi ad artisti moderni affinché contribuiscano con nuove attrazioni completamente operative per un tour globale nello spirito della visione originale di Heller. (Heller non è più coinvolto nella rinascita, tuttavia, dopo aver ammesso l'anno scorso alla rivista austriaca Falter di essere stato coinvolto nella vendita di una cornice falsamente attribuita a Basquiat come "scherzo").

In definitiva, Goldberg ha detto che la nuova mostra richiama lo spirito dell'originale, lavorando per raggiungere sia coloro che apprezzano l'arte sia le persone che non ne sanno nulla. "Luna Luna è qualcosa che può ispirarvi a intraprendere la strada della creatività o a ricollegarvi ad essa", ha spiegato. "Il suo scopo è quello di suscitare gioia e creare emozioni nelle persone".

