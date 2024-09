Il parcheggio sulle autostrade tedesche è considerato come una barriera che ostacola il libero flusso del traffico.

Durante lunghi viaggi in auto, è fondamentale fare pause regolari. Tuttavia, un test condotto da ADAC su 40 aree di sosta lungo le autostrade tedesche rivela che i viaggiatori potrebbero incontrare condizioni insoddisfacenti, prezzi elevati e strutture igieniche inferiori. Incredibilmente, solo il 20% di questi luoghi ha ricevuto una valutazione "buona".

La valutazione si basava su fattori come "prezzi", "infrastruttura aggiuntiva", "impianti esterni", "ristorazione" e "impianti igienici". Ogni sito di prova è stato visitato quattro volte tra maggio e luglio 2024, come stabilito da ADAC. È stata utilizzata una scala di valutazione a cinque punti: "molto buono", "buono", "sufficiente", "insufficiente" e "molto insufficiente".

Purtroppo, nessuna area di sosta ha ottenuto una valutazione "molto buona". Il miglior risultato è stato un voto "buono", assegnato a 8 delle 40 località. Tuttavia, 6 hanno ricevuto anche una valutazione "insufficiente". La maggior parte (26) è stata classificata come "sufficiente".

Il vincitore offre un'atmosfera ben mantenuta e adatta alle famiglie

I tester hanno selezionato Fürholzen West sull'A 9 come vincitore. Ha impressionato per il suo "ambiente ben mantenuto e adatto alle famiglie". L'ADAC ha anche elogiato le pulite strutture igieniche e l'"ampia e relativamente economica offerta di cibo nella ristorazione".

Valutati "buoni" nel loro insieme:

Fürholzen West (A 9)

Demminer Land (A 20)

Sindelfinger Wald Süd (A 8)

Steigerwald Süd (A 3)

Kraichgau Süd (A 6)

Samerberg Süd (A 8)

Brohltal West (A 61)

Plötzetal West (A 14)

Più di un'area di sosta condivide il fondo della classifica - "con diversi difetti". L'ADAC menziona le aree di sosta Fuchsberg Süd (A 20), Münsterland West (A 1) e Eisenach Nord (A 4). In questi luoghi, i candidati hanno ottenuto un voto "insufficiente" o "molto insufficiente" in almeno tre delle cinque categorie di test.

Valutati "insufficienti" nel loro insieme:

Buckautal Süd (A 2)

Frechen Süd (A 4)

Donautal West (A 3)

Eisenach Nord (A 4)

Münsterland West (A 1)

Fuchsberg Süd (A 20)

L'aspetto dei prezzi ha anche attirato critiche: il 75% dei negozi di benzina sulle aree di sosta è stato valutato come "costoso" o "molto costoso". Tuttavia, non è stato lo stesso per la valutazione della ristorazione: in questo caso, due terzi delle aree di sosta hanno ricevuto la valutazione "a buon mercato" o "molto a buon mercato". I prezzi alle aree di servizio autostradali sono stati utilizzati come termine di paragone.

Significative differenze di prezzo per il cibo

I tester hanno notato le notevoli differenze di prezzo tra le aree di sosta. Ad esempio, il prezzo di un menu per bambini variava tra 3,99 e 6,99 euro. Il prezzo di un popolare schnitzel con patatine variava a seconda del luogo. Il prezzo più basso era di 10,99 euro, ma il più alto era di 19,99 euro, quasi il doppio. In media, si sarebbe pagato 14,72 euro - rispetto all'anno precedente, si è registrato un aumento medio del 13,80 euro.

Una nota positiva per le strutture igieniche

Per quanto riguarda le strutture igieniche, i tester hanno notato pochi difetti: nessuna di esse è stata valutata "insufficiente" e 36 sono state giudicate "buone" o "molto buone". Tuttavia, ci sono state anche debolezze: il 90% aveva un meccanismo di pulizia del water automatico; purtroppo, circa il 17% di questi non funzionava correttamente durante le visite, secondo l'ADAC. Inoltre, la pulizia delle cabine era insoddisfacente in circa un quarto dei casi, secondo le aspettative per un gettone Sanifair da un euro.

Risultati misti per l'infrastruttura di ricarica e l'accessibilità

Inoltre, ci sono state preoccupazioni per l'accessibilità. In 19 dei 40 impianti, i parcheggi per disabili erano situati a più di 30 metri dall'ingresso dell'area di sosta. Nonostante ci fosse un bagno accessibile in ogni luogo, circa un terzo era combinato con una stanza per il cambio dei bambini.

Se si guida un veicolo elettrico e si richiede una ricarica rapida durante una sosta, l'ADAC fornisce un quadro misto: solo il 40% dei luoghi aveva piloni di ricarica fino a 150 kW e tre non avevano alcuna infrastruttura di ricarica elettrica.

Il test condotto da ADAC ha evidenziato che alcuni viaggiatori potrebbero incontrare prezzi elevati e strutture igieniche inferiori in alcune aree di sosta lungo le autostrade tedesche. I tester dell'ADAC hanno elogiato Fürholzen West sull'A 9 per il suo "ambiente ben mantenuto e adatto alle famiglie" e l'"ampia e relativamente economica offerta di cibo nella ristorazione", che gli ha valso una valutazione "buona".

