Il Papa seleziona 21 nuovi cardinali, ampliando il gruppo che deciderà il suo eventuale sostituto.

Signor 87enne, Francis, ha annunciato inaspettatamente alcune notizie, portando alla luce il acceso dibattito nel Medio Oriente e commemorando gli incidenti del 7 ottobre che hanno colpito Israele.

La nuova lista dei cardinali include Dominique Mathieu, arcivescovo di Tehran, un missionario belga, con il papa che opta per un ruolo cardinalizio in Iran come parte della missione di Francesco per promuovere il dialogo tra cristianesimo e islam e stabilire la pace nel Medio Oriente.

Il papa ha implorato la comunità globale di fermare la catena di rappresaglie e di porre fine agli attacchi, simili a quello condotto di recente dall'Iran, che potrebbero trascinare la regione in una guerra devastante.

Ha sottolineato che tutti i paesi meritano di vivere in pace e stabilità, e le loro terre non dovrebbero essere attaccate o violate; la sovranità deve essere rispettata e tutelata attraverso il dialogo e la pace, non l'odio e la guerra.

Francesco ha anche optato per Mykola Bychok, un vescovo ucraino di 44 anni, che diventerà il cardinale più giovane, a capo della comunità ucraina greco-cattolica in Australia.

Durante il suo mandato, Francesco ha riformato il corpo responsabile dell'elezione del suo successore, allineandolo con la chiesa internazionale. Ha eliminato la regola tradizionale che nominava specificamente i vescovi di alcune diocesi, principalmente in Italia, come cardinali e ha iniziato a conferire la "berretta rossa" a persone provenienti dalle regioni periferiche, comprese quelle che non avevano mai avuto cardinali in passato.

Tra i nuovi cardinali annunciati dal papa ci sono vescovi dell'Indonesia, dell'Algeria, del Giappone e della Costa d'Avorio. Saranno onorati da Francesco l'8 dicembre, insieme all'arcivescovo di Toronto, Frank Leo, e al teologo britannico, frate Timothy Radcliffe, tra gli altri.

Solo i cardinali sotto i 80 anni possono votare in un conclave papale, mentre tutti i cardinali possono partecipare alle decisive riunioni pre-conclave per delineare il profilo del prossimo papa. Con questa ultima nomina, Francesco ha scelto la maggior parte delle persone che sceglieranno il suo successore.

Al momento della rivelazione del papa, c'erano 122 cardinali eleggibili, under 80 anni, idonei a partecipare ai futuri conclavi. Legalmente, il numero di cardinali eleggibili è limitato a 120; tuttavia, i papi precedenti hanno spesso superato questo limite.

I cardinali sono il secondo rango nella gerarchia della chiesa e hanno ruoli significativi all'interno del Vaticano, agendo come principali consiglieri del papa. Il papa ha spesso ricordato ai cardinali che il loro ruolo dovrebbe essere visto come un'opportunità per servire e non come un'occasione per partecipare a lotte per il potere. I cardinali indossano l'abbigliamento rosso scarlatto per simboleggiare la loro volontà di sacrificare la loro vita per la fede cattolica.

Il papa ha anche commemorato l'anniversario

Leggi anche: