- "Il 'Papa della bellezza', Mang, non ha intenzione di ritirarsi all'età di 75 anni"

È più bravo come uomo d'affari o come chirurgo? Werner Mang si prende un momento per riflettere. "Direi che è una questione di opinioni," ammette il direttore della Bodenseeklinik, guardandosi intorno nel suo ufficio pieno di foto di celebrità e sorrisi felici. Chi potrebbe essere stato suo ospite in sala operatoria? Il famoso chirurgo estetico tedesco rimane stranamente silenzioso.

"Resta un argomento delicato," ammette. Alla Bodenseeklinik, i pazienti si registrano addirittura con false identità per migliorare il loro aspetto in segreto.

Pochi hanno saputo unire star system e discrezione come Mang ultimamente. Con affermazioni audaci - che riguardino la sua specialità o la finanza pubblica, la cultura delle prestazioni o il veganismo - è un habitué dei talk show, dei giornali e della TV. Le sue foto con star come Costa Cordalis, Roberto Blanco e Fritz Wepper compaiono, ma l'identità dei suoi pazienti famosi rimane per lo più oggetto di speculazione.

Con le celebrità per la propria fama

La sua clinica a Lindau, che offre una vista mozzafiato sul lago di Costanza svizzero, spunta costantemente nelle discussioni come meta di lusso per gli appassionati di miglioramento dell'immagine. Mang ha trasformato il business della bellezza in una fortuna a sette cifre - e se stesso in una celebrità.

Il giorno del suo 75° compleanno, Mang ripensa a una carriera prospera che ha really taken off quando, come medico residente, ha raddrizzato il naso di un attore chiamato Götz George, che se l'era rotto sul set. Ha trasformato la Bodenseeklinik in un punto di riferimento europeo, ha acquisito altre cliniche di bellezza, ha pubblicato libri e ha renovato proprietà sull'isola di Lindau.

Ma il suo successo non è stato senza controversie e intoppi. Il suo declino è arrivato nel 2013 quando è stato multato per aver causato lesioni corporali, ricevuto attraverso un Strafbefehl. Ha permesso a un chirurgo plastico non autorizzato di operare da solo alla Bodenseeklinik, cosa che all'epoca era illegale.

Anche se Mang sostiene che nessun paziente ha sofferto a causa di questo, ammette il suo errore nell'assumere il chirurgo non autorizzato. "Semplicemente, ho trascurato le qualifiche," confessa. In quel momento, sovrintendeva a ogni aspetto della Bodenseeklinik - il personale, le procedure, l'amministrazione, le finanze. Il suo business in crescita era diventato troppo grande per essere gestito da solo.

Ma ha imparato dalla sua sbagli, dice. "Quando sei in cima, devi superare gli ostacoli, ma rialzarti - e continuare." Ha delegato le responsabilità organizzative all'interno della clinica ad altri. Ora, trascorre la maggior parte del suo tempo a trattare i pazienti e riduce i suoi pomeriggi.

Ma difficilmente immagina di andare in pensione a 75 anni con bisturi e siringa. "La sala operatoria è la mia vita," dice. "Mi tiene giovane."

Non mostra segni di tremori o tremori - "i prossimi cinque anni saranno a tutta velocità." È determinato a lavorare il più a lungo possibile - anche se sua figlia Gloria sembra pronta a prendere il suo posto come business manager della clinica, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda e fondatrice della sua own linea di cosmetici.

Mang si considera un pioniere - gli altri la pensano diversamente.

Chiedendo dell'impatto del Dr. Mang nel suo campo, le opinioni divergono ampiamente. Si considera un pioniere nel mondo della chirurgia estetica e autore di opere standard internazionali. Tuttavia, la Società Tedesca di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (DGPRAEC) esprime un punto di vista più modesto.

"Il signor Mang non contribuisce a nessun avanzamento o pubblicazione nel campo medico e non forma chirurghi plastici in Germania o all'estero, per quanto ne sappiamo," spiega il membro del consiglio Nuri Alamuti. "Alex non può essere descritto come un pioniere in questo contesto." La fama di Mang, suggerisce Alamuti, è dovuta principalmente alla sua presenza mediatica. Non soddisfa i criteri per diventare membro della società, aggiunge.

Mang liquida queste critiche con una scrollata di spalle. "Ci saranno sempre persone invidiose," dice, sorridendo. "È come la politica - non puoi essere 'in cima' e amato da tutti." Le associazioni professionali tedesche nel campo della chirurgia plastica spesso lottano con la divisione, aggiunge, quindi la sua esclusione dalla DGPRAEC non lo preoccupa. "Il successo parla da solo," risponde Mang.

