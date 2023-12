Il pallone "Mano di Dio" di Diego Maradona dovrebbe essere venduto a 3,3 milioni di dollari

Il pallone utilizzato nei quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986 tra Argentina e Inghilterra sarà messo all'asta a Londra il 16 novembre ed è stato valutato tra i 2,7 e i 3,3 milioni di dollari.

Con quel pallone, Maradona segnò due gol iconici: il primo quando, in modo discutibile, usò la mano e mise la palla in rete, e il secondo quando dribblò diversi giocatori dell'Inghilterra e superò il portiere Peter Shilton.

L'Argentina avrebbe vinto la partita e il torneo una settimana dopo.

A maggio, la maglietta indossata da Maradona contro l'Inghilterra è stata venduta per 9,3 dollari in un'asta online, all'epoca il prezzo più alto mai pagato per un cimelio sportivo.

Ma in un anno di grande successo per il mercato dei cimeli sportivi, questa cifra è stata superata tre mesi dopo, quando una figurina di Mickey Mantle è stata venduta per 12,6 milioni di dollari, mentre la maglia di Michael Jordan delle finali NBA del 1998 è stata venduta per 10,1 milioni di dollari a settembre.

Il pallone dei quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986 è attualmente di proprietà di Ali Bin Nasser, l'arbitro tunisino che supervisionò la partita e permise il controverso primo gol di Maradona.

Dopo la partita ha recuperato il pallone e l'ha fatto autografare dai suoi guardalinee e dal quarto ufficiale negli spogliatoi per conservarlo come ricordo dell'occasione.

"Questo pallone fa parte della storia del calcio internazionale: mi sembra il momento giusto per condividerlo con il mondo", ha detto Bin Nasser.

Quando in seguito gli fu chiesto del suo primo gol contro l'Inghilterra, Maradona, scomparso due anni fa, disse che era stato segnato "un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio".

La società londinese Graham Budd Auctions si occuperà della vendita del pallone nell'ambito dell'asta World Cup Special del mese prossimo.

"Il 2022 è stato un anno straordinario per il mercato dei cimeli sportivi, con record battuti in tre occasioni", ha dichiarato Graham Budd, presidente della casa d'aste.

"È un momento emozionante per il mercato e ci chiediamo se anche questo famoso pallone batterà dei record".

Fonte: edition.cnn.com