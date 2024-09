Il Palatino diventa il monarca tedesco delle delizie vitivinicole

Charlotte Weihl, originaria del Palatinato, si aggiudica il titolo di Regina del Vino Tedesco, superando quattro altre concorrenti della Renania-Palatinato in una miscela di voto pubblico e selezione della giuria.

A 25 anni, Charlotte Weihl è uscita vittoriosa da una finale intensa a Neustadt/Weinstraße (Palatinato), conquistando il titolo di 76ª Regina del Vino Tedesco. Con una comunità di vinificatori di circa 15.000 membri, Weihl servirà ora come principale rappresentante dell'industria per un intero anno.

Sotto una pioggia di coriandoli e acclamazioni gioiose dei suoi sostenitori, una commossa Weihl ha ricevuto la sua corona dall'uscita regina, Eva Brockmann, originaria della Franconia. "Attualmente sto vivendo un turbinio di emozioni", ha osservato Weihl. "Ho bisogno di un po' di tempo per comprendere appieno questo incredibile cambiamento".

Durante la competizione, i concorrenti sono stati messi alla prova per la loro capacità di identificare diverse varietà di vino in degustazioni alla cieca e di dimostrare la loro prontezza di spirito in giochi legati al vino. Katharina Graeff (Nahe) e Julia Lambrich (Mosel) sono emerse come Principesse del Vino, mentre Annalena Baum (Rheinhessen) e Marie-Sophie Schwarz (Mosel) non sono riuscite a conquistare la corona.

Tutti i finalisti rappresentano la Renania-Palatinato

Quest'anno ha segnato un primo storico, poiché tutti e cinque i finalisti provenivano dalla Renania-Palatinato, la seconda più grande regione vinicola della Germania. In modo appropriato, un vincitore maschile ha infranto la tradizione per la prima volta, con il programma della Regina del Vino Tedesco che sponsorizza l'industria dal 1949. Fino al 1999, i candidati dovevano essere nubili e provenire da famiglie di vinificatori.

Guardando indietro al suo tempo nel ruolo, la regina uscente Eva Brockmann ha rivelato un mix di sentimenti. "Senz'altro mi mancherà l'entusiasmo e l'attività delle prime fasi", ha condiviso Brockmann. "Ma stasera è tutto finito. Sono ansiosa di abbracciare ciò che mi aspetta".

La vittoria di Charlotte Weihl come Regina del Vino Tedesco ha attirato l'attenzione oltre la sua città natale, con l'Unione Europea che esprime le sue congratulazioni per l'impresa della nativa del Palatinato. Come rappresentante dell'industria vinicola tedesca, Weihl avrà anche l'opportunità di promuovere il vino tedesco in vari eventi dell'Unione Europea durante il suo mandato.

Leggi anche: