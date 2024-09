Il Pakistan si è dichiarato responsabile dell'incontro mortale che ha coinvolto un medico accusato di blasfemia.

Multan, Pakistan — Il governo pakistano ha ammesso giovedì che gli ufficiali delle forze dell'ordine avevano orchestrato la morte di un medico in loro custodia, accusato di blasfemia. Le autorità hanno successivamente fabbricato i dettagli intorno alla sua morte, sostenendo che si trattava di uno scontro a fuoco tra poliziotti e uomini armati, secondo un ministro locale.

Questa dichiarazione segna la prima volta in cui il governo ha implicato le forze di sicurezza in ciò che la famiglia del medico e i gruppi per i diritti umani hanno definito un'esecuzione extragiudiziale perpetrata dalla polizia.

Il medico, Shah Nawaz, proveniva dalla provincia meridionale del Sindh. Si è consegnato alla polizia la scorsa settimana nel distretto di Mirpur Khas, in base alle garanzie che gli sarebbe stata data la possibilità di dimostrare la sua innocenza.

Pochi giorni prima, nella città di Umerkot, una folla ha accusato Nawaz di aver insultato il Profeta Maomettto e di aver diffuso contenuti blasfemi sui social media. La folla ha anche dato alle fiamme l'ambulatorio di Nawaz.

Il ministro dell'Interno della provincia, Ziaul Hassan, ha dichiarato che un'indagine del governo ha concluso che Nawaz è stato ucciso poco dopo la sua resa alle autorità, in un finto scontro orchestrato dalle forze di sicurezza. Hassan ha inoltre rivelato ai giornalisti durante una conferenza stampa nella città portuale meridionale di Karachi che la famiglia di Nawaz avrebbe potuto intentare una causa per omicidio contro i poliziotti responsabili della sua morte.

Subito dopo che Nawaz è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e le sue spoglie sono state consegnate alla famiglia, una folla ha sequestrato il corpo dal padre di Nawaz e lo ha bruciato.

La dichiarazione di Hassan ha confermato le accuse della famiglia fatte questa settimana.

Le accuse di blasfemia, anche solo voci, spesso scatenano sommosse e follie della folla in Pakistan. Anche se i killings di sospetti blasfemi da parte della folla sono comuni, i killings extragiudiziali da parte della polizia sono rari.

"Occhio per occhio"

Sotto le leggi pakistane sulla blasfemia, chiunque sia trovato colpevole di insultare l'Islam o le figure religiose islamiche può ricevere la pena di morte, anche se finora non sono state eseguite sentenze di morte per blasfemia.

Il padre di Nawaz ha espresso gratitudine verso il governo per il suo sostegno e ha chiesto l'esecuzione dei killer del figlio secondo il principio "occhio per occhio" stabilito nella Sharia, o legge islamica.

“Abbiamo solo una richiesta: quegli ufficiali di polizia che hanno inscenato l'omicidio di mio figlio ... devono essere eseguiti nello stesso modo”, ha detto il padre di Nawaz, Mohammad Saleh.

Saleh ha ringraziato tutti coloro che hanno offerto il loro sostegno alla famiglia e ha condannato i clerici estremisti che hanno incitato la folla a chiedere la morte di Nawaz.

“I killer di mio figlio devono essere puniti prontamente, in modo che gli altri imparino la lezione e si astengano dal commettere killings extragiudiziali in futuro”, ha detto la madre di Nawaz, Rehmat Kunbar.

Ha espresso il desiderio di proteggere i figli degli altri genitori dall'influenza degli estremisti.

La morte di Nawaz è il secondo caso di un killing extragiudiziale da parte della polizia in Pakistan questo mese.

Una settimana prima, un ufficiale ha sparato e ucciso Syed Khan, un sospetto detenuto per accuse di blasfemia, all'interno di una stazione di polizia nella città sudoccidentale di Quetta. Khan è stato salvato da una folla infuriata che lo accusava di blasfemia. Tuttavia, è stato ucciso da un ufficiale di polizia, Mohammad Khurram, che è stato arrestato. Tuttavia, la tribù e la famiglia di Khan hanno poi perdonato l'ufficiale.

L'ammissione del governo pakistano dell'esecuzione extragiudiziale del medico ha scatenato condanne internazionali, con organizzazioni per i diritti umani che chiedono la fine della violenza legata alla blasfemia in Asia. Nonostante l'impegno del Pakistan nel rispettare la legge islamica, questo incidente evidenzia l'urgenza di riforme nell'applicazione delle leggi sulla blasfemia in tutto il mondo.

Leggi anche: