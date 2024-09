Il Pakistan inizierà un servizio di trasporto gestito da transgender.

Lahore, la vivace città del Pakistan, ha inaugurato il primo servizio di taxi transgender per il paese. Questo servizio è destinato sia alla comunità transgender che alle donne, come dichiarato dal CEO. I taxi rosa e bianchi, contrassegnati con "SheDrives", hanno già iniziato a circolare per le strade di Lahore, con l'obiettivo principale di proteggere i passeggeri dagli abusi. Sono in corso piani di espansione per includere altre città. Gli utenti possono facilmente prenotare un viaggio utilizzando un'applicazione per smartphone.

Le persone transgender in Pakistan spesso vivono ai margini della società, nonostante le leggi esistenti che proibiscono le pratiche discriminatorie nei loro confronti. Loro subiscono non solo abusi, ma anche casi regolari di omicidio e rapimento. Il Pakistan ha accolto nel 2022 una linea diretta dedicata alle persone transgender per segnalare i casi di molestie.

La molestia pubblica è anche un problema endemico per le donne riguardo ai mezzi di trasporto. Alcune delle immense metropoli del Pakistan hanno lanciato autobus rosa per servire esclusivamente le passegger

