Il Pakistan ha anche segnalato il suo primo caso di infezione da Mpox

Due alla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di un'emergenza sanitaria globale a causa della diffusione del virus del vaiolo delle scimmie, il Pakistan ha segnalato il suo primo caso due giorni dopo. Il Ministero della Salute di Islamabad ha confermato il caso venerdì, riguardante un individuo di 34 anni che aveva viaggiato da uno stato del Golfo. La specifica stirpe del virus del vaiolo delle scimmie è ancora in fase di indagine.

L'OMS aveva dichiarato il livello di allerta più alto mercoledì a causa della diffusione della nuova variante 1b del vaiolo delle scimmie in diversi paesi africani. Giovedì, la Svezia è diventata il primo paese europeo a segnalare un caso della variante 1b, riguardante un viaggiatore di ritorno dalla regione interessata in Africa. L'OMS si aspetta che ci saranno altri "casi importati" in Europa nei prossimi giorni e settimane.

Precedentemente noto come "vaiolo delle scimmie", questa malattia può essere trasmessa dagli animali e, in caso di contatto ravvicinato, da persona a persona, come durante i rapporti sessuali. Gli esperti sono particolarmente preoccupati per la stirpe 1b in circolazione nella Repubblica Democratica del Congo e in alcuni altri paesi africani. Dal'inizio dell'anno, il governo del Congo ha segnalato 548 morti e 15.664 casi sospetti.

Il Ministero della Salute in Pakistan ha inoltre invitato la popolazione a rimanere vigile e a seguire le misure preventive, come evitare il contatto ravvicinato con individui sintomatici e praticare una buona igiene. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare la fonte del caso pakistano e prevenire qualsiasi possibile diffusione.

