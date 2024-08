Il pagamento di Niersbach segna la conclusione del caso della Magia di Summer.

La conclusione anticipata del processo di Wolfgang Niersbach, riguardante le transazioni finanziarie sospette legate al Mondiale del 2006, è stata posticipata. Come parte di questo accordo, Niersbach, l'ex presidente del DFB, pagherà 25.000 euro a un'istituzione di beneficenza. Se completerà questo pagamento entro il 9 settembre, il processo contro di lui verrà ufficialmente archiviato. Questa informazione è stata resa nota dalla giudice Eva-Marie Distler del tribunale regionale di Francoforte sul Meno.

La giudice ha sottolineato che questa sospensione non deve essere interpretata come un'assoluzione. Anche se la colpevolezza di Niersbach potrebbe essere lieve, egli rimane ancora sotto sospetto, ha dichiarato Distler durante l'udienza. La ragione della sospensione è che Niersbach "sembrerebbe non essere direttamente coinvolto negli eventi".

Inizialmente, l'ufficio del pubblico ministero di Francoforte aveva suggerito un pagamento di 58.000 euro. Durante l'udienza, hanno accettato la sospensione provvisoria a causa del suo beneficio per l'interesse pubblico, ha sottolineato il pubblico ministero senior Jesco Kümmel.

"Un significativo passo indietro"

Secondo Distler, Niersbach ha subito le conseguenze più severe a causa dello scandalo. "È stato un passo indietro significativo per lui. Ha perso tutte le sue posizioni. Le conseguenze sono state molto più gravi per lui rispetto agli altri imputati", ha commentato durante l'apertura del processo a marzo. Nonostante la pausa estiva del processo fiscale, aveva precedentemente ordinato la separazione delle procedure contro l'ex segretario generale del DFB Horst R. Schmidt per motivi di salute.

Dopo Niersbach e Schmidt, anche Theo Zwanziger, l'ex presidente del DFB, è sotto inchiesta per contabilità irregolare. Si presume che gli esecutivi della Federazione calcistica tedesca abbiano erroneamente classificato un pagamento di 6,7 milioni di euro effettuato a FIFA in aprile 2005 come una spesa aziendale. Questa manipolazione avrebbe ridotto il loro onere fiscale per l'anno del Mondiale di 13,7 milioni di euro. Tutti e tre gli imputati negano le accuse.

"Per gli ultimi nove anni, il sig. Niersbach ha vissuto come la sua carriera è stata segnata da questo incubo", ha dichiarato l'avvocato di Niersbach, Renate Verjans, durante l'apertura del processo a marzo. Ha spiegato che Niersbach sta sfruttando questa opportunità per "liberarsi di questi pesi e della sua famiglia". Ha anche sottolineato che la sospensione non equivale a un'ammissione di colpa da parte di Niersbach. Il 73enne haservito come presidente del DFB dal 2012 al 2015 prima di dimettersi a causa dello scandalo del Mondiale.

Testimonianze attese dal presidente emerito di FIFA Blatter

FIFA ha trasferito i 6,7 milioni di euro a Robert Louis-Dreyfus il giorno successivo al ricevimento nel 2005. Dreyfus, un imprenditore francese, aveva trasferito un prestito di 10 milioni di franchi svizzeri sul conto di Franz Beckenbauer nel 2002. Questa somma è poi arrivata su un conto aziendale appartenente a Mohamed bin Hammam, vice presidente di FIFA all'epoca, in Qatar. Il suo scopo rimane ancora sconosciuto.

Fedor Radmann, un ex membro del comitato organizzatore del Mondiale del 2006 e confidente di Beckenbauer, e l'ex presidente di FIFA Joseph S. Blatter e l'ex presidente del DFB Fritz Keller, sono tra i testimoni attesi per deporre in tribunale.

L'istituzione di beneficenza che riceverà il pagamento di Niersbach riceverà 20.000 euro da lui in un mese ancora da specificare, come parte degli accordi raggiunti durante la sospensione del suo processo. Nonostante questo pagamento e la sospensione del processo, la giudice Eva-Marie Distler ha chiarito che le accuse contro Niersbach rimangono ancora sotto sospetto.

