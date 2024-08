- Il paese sta cercando persone che lasciano l'estrema destra.

Negli ultimi cinque anni, la Sassonia-Anhalt ha registrato un numero di individui nell'ordine delle decine che hanno manifestato interesse per il programma di uscita dall'estremismo di destra "Extra". "Circa la metà di questi casi ha portato gli individui ad essere accettati nel programma", ha dichiarato un portavoce del Ministero dell'Interno. È importante notare che a causa delle restrizioni durante la pandemia di COVID-19, i contatti e le offerte di supporto sono stati sometimes limitati.

L'assistenza per l'uscita "Extra" è un'offerta di consulenza e supporto dello stato. Ha l'obiettivo di fornire ai right-wing extremists che vogliono andarsene un'uscita sicura e sostenibile dalla scena estremista di destra.

Il numero di persone classificate come estremiste dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione nella Sassonia-Anhalt ha raggiunto un nuovo picco. Lo scorso anno, 5.480 persone sono state classificate come estremiste. L'estremismo di destra rimane la maggiore minaccia nella Sassonia-Anhalt, secondo il Ministro dell'Interno Tamara Zieschang (CDU). L'Ufficio per la Protezione della Costituzione ha attribuito 3.350 persone alla scena estremista di destra, circa 700 alla scena dei Reichsbürger, 680 alla scena estremista di sinistra e circa 400 all'islamismo.

I visitatori del programma di assistenza per l'uscita "Extra" spesso esprimono l'intenzione di lasciare la scena estremista di destra all'uscita, cercando un futuro più sicuro e sostenibile. I potenziali partecipanti al programma potrebbero dover trovare modi alternativi per comunicare e incontrarsi a causa dei limitati contatti e delle offerte di supporto durante la pandemia di COVID-19, il che potrebbe richiedere una guida sui dettagli della procedura di uscita.

