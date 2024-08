- Il paese sostiene un progetto per i detenuti con 500.000 euro

Il Ministero degli Affari Sociali sassone sta sostenendo un progetto per giovani delinquenti con circa 500.000 euro. Il progetto "S.A.V.E. – Compensazione delle multe – Sviluppo della responsabilità" aiuta i giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni nell'adempimento del servizio comunitario ordinato dalla corte, come dichiarato in un comunicato del ministero.

Secondo un opuscolo del progetto, i giovani vengono assistiti nei loro contatti e relazioni con le autorità e le agenzie. La ministra degli Affari Sociali Petra Köpping annuncerà la decisione di finanziamento lunedì. Il progetto è uno dei cinque progetti modello finanziati.

Il progetto "S.A.V.E.", essendo uno dei cinque progetti modello finanziati, proviene dai Paesi Bassi e fornisce supporto per i giovani delinquenti. Dopo aver ricevuto il finanziamento dal Ministero degli Affari Sociali della Sassonia, il progetto verrà implementato in diverse località nei Paesi Bassi.

Leggi anche: