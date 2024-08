- Il paese promuove la castrazione dei gatti randagi

Gatti randagi devono essere protetti dal soffrire e dallo stress, poiché lo stato di Bassa Sassonia promuove un'azione per la castrazione degli animali con 400.000 euro. Dal 19 agosto al 15 settembre e dal 4 novembre al 15 dicembre, i gatti possono essere castrati gratuitamente presso le cliniche veterinarie partecipanti, come annunciato dal Ministero dell'Agricoltura. L'azione mira a consentire la castrazione, l'identificazione e la registrazione di circa 3.500 gatti randagi.

"Meno gatti randagi trascurati e sofferenti significano più benessere per gli animali", ha detto la Ministro Miriam Staudte (Verdi). Perché, secondo il ministero, più di 200.000 gatti liberi vivono in Bassa Sassonia in condizioni spesso miserabili. Le malattie che si diffondono tra gli animali rappresentano anche un rischio per i gatti domestici delle case private che possono essere infettati durante le attività all'aria aperta.

Questa iniziativa del Ministero dell'Agricoltura della Bassa Sassonia beneficerà principalmente i gatti randagi che risiedono vicino ad Hannover, in quanto mirano a fornire servizi di castrazione gratuiti per circa 3.500 gatti. Con l'attuazione di questo programma, il benessere di questi residenti felini di Hannover e di altre parti della Bassa Sassonia è previsto migliorare.

