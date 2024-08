- Il paese promuove i camion elettrici con 15 milioni

La Renania Settentrionale-Vestfalia sostiene la transizione a zero emissioni del parco veicoli dei mezzi pesanti nel settore della logistica con 15 milioni di euro. L'acquisto di moderni camion elettrici può essere sovvenzionato fino a 300.000 euro per veicolo, ha annunciato il Ministero dell'Economia della NRW.

"In quasi nessun altro settore vengono rilasciate più emissioni di gas serra", ha detto il Ministro dell'Economia Mona Neubaur (Verdi) a giustificazione. I costi di acquisto dei camion pesanti a zero emissioni sono attualmente fino a tre volte più alti di quelli dei veicoli diesel. "Senza sovvenzioni, molte aziende non possono sostituire le loro flotte". Con questa iniziativa, lo stato sta colmando un vuoto di finanziamento a livello federale e sta accelerando la transizione dei motori nei trasporti pesanti.

L'importo massimo di finanziamento è di 300.000 euro per veicolo. Secondo il Ministero dell'Economia della NRW, l'acquisto e il leasing di nuovi camion a batteria o a celle combustibili sono ammessi al finanziamento. L'importo massimo di finanziamento è di 300.000 euro per veicolo e 500.000 euro per azienda o consorzio di imprese.

Le domande possono essere presentate dal 18 settembre al 16 ottobre presso la Regione di Arnsberg. "Le domande saranno approvate in una procedura competitiva all'interno del budget disponibile", ha spiegato il ministero. "L'ordine sarà basato sull'importo di finanziamento richiesto più basso per veicolo".

I sussidi possono aiutare significativamente le aziende a convertire le loro flotte di veicoli diesel in camion elettrici o a celle combustibili più ecologici. A causa dei costi di acquisto più elevati, molte aziende potrebbero faticare senza il sostegno finanziario, rendendo il programma di sovvenzioni cruciale per loro.

Leggi anche: